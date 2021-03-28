ТЕРРОР В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ | "Чертовы уроды!" Агрессивная нарушительница ночного покоя угрожала поджечь соседей

Живущая в Пылвамаа в поселке Вериора Лили (52) уже долгое время доставляла своим соседям головную боль, пишет Eesti Ekspress. Женщине нравилось выпивать и время от времени ночью часами проигрывать громкую музыку на весь многоквартирный дом.

Когда соседи больше никак не могли сомкнуть глаза, они вызывали на помощь полицейских, которые призывали женщину уважать ночной покой.

После отъезда полиции Лили снова включала музыку на максимум. Поэтому патруль неоднократно возвращался и отвозил женщину в арестный дом вытрезвляться.

Так это произошло 25 января прошло года. Как всегда Лили начала проигрывать музыку после полуночи. Поводом для праздника стал день рождения Лили.

Соседи терпели празднование именинницы четыре часа и затем попросили помощи в Центре тревоги. Музыка играла так громко, что прибывший на место патрульный полицейский, конечно, стучал в дверь, но никто не открывал. Стука не было слышно прежде, чем одно музыкальное произведение закончилось и второе еще не началось.

В подъезде сильно пахло бензином

Лили визит полицейских не понравился. Утром того же дня Лили пошла к двери соседа и проревела: “Я подожгу Мустаоя, чертовы уроды!”

Некоторое время спустя сосед почувствовал, что в подъезде сильно пахнет бензином. Запах шел от старого коврика у двери подвала соседа на подвальном этаже дома, на который была налита лужа бензина.

Когда полиция начала расследовать дело, у Лили сразу было объяснение. Она якобы мыла кисти бензином в своем подвальном боксе, и бензин случайно вылился. Намеренно она якобы бензин не выливала, тем более никому не угрожала.

Следующую крупную вечеринку Лили организовала в своей квартире 8 марта прошлого года. В этот раз соседи тоже вызвали полицию в четыре часа утра. Полицейские объяснили Лили и ее супругу, что после полуночи следовало бы также считаться с соседями.