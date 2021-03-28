ТЕРРОР В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ | "Чертовы уроды!" Агрессивная нарушительница ночного покоя угрожала поджечь соседей
Живущая в Пылвамаа в поселке Вериора Лили (52) уже долгое время доставляла своим соседям головную боль, пишет Eesti Ekspress. Женщине нравилось выпивать и время от времени ночью часами проигрывать громкую музыку на весь многоквартирный дом.
Когда соседи больше никак не могли сомкнуть глаза, они вызывали на помощь полицейских, которые призывали женщину уважать ночной покой.
После отъезда полиции Лили снова включала музыку на максимум. Поэтому патруль неоднократно возвращался и отвозил женщину в арестный дом вытрезвляться.
Так это произошло 25 января прошло года. Как всегда Лили начала проигрывать музыку после полуночи. Поводом для праздника стал день рождения Лили.
Соседи терпели празднование именинницы четыре часа и затем попросили помощи в Центре тревоги. Музыка играла так громко, что прибывший на место патрульный полицейский, конечно, стучал в дверь, но никто не открывал. Стука не было слышно прежде, чем одно музыкальное произведение закончилось и второе еще не началось.
В подъезде сильно пахло бензином
Лили визит полицейских не понравился. Утром того же дня Лили пошла к двери соседа и проревела: “Я подожгу Мустаоя, чертовы уроды!”
Некоторое время спустя сосед почувствовал, что в подъезде сильно пахнет бензином. Запах шел от старого коврика у двери подвала соседа на подвальном этаже дома, на который была налита лужа бензина.
Когда полиция начала расследовать дело, у Лили сразу было объяснение. Она якобы мыла кисти бензином в своем подвальном боксе, и бензин случайно вылился. Намеренно она якобы бензин не выливала, тем более никому не угрожала.
Следующую крупную вечеринку Лили организовала в своей квартире 8 марта прошлого года. В этот раз соседи тоже вызвали полицию в четыре часа утра. Полицейские объяснили Лили и ее супругу, что после полуночи следовало бы также считаться с соседями.
Муж Лили обещал, что больше музыку проигрывать не будут, но вскоре патруль получил новый вызов по тому же адресу. Полицейские вернулись после пяти часов утра, убедились в продолжении нарушения порядка и отвезли Лили в вытрезвитель.
Лили выпендривалась перед полицейскими и была отвезена в арестный дом
В третий раз Лили устроила крутую вечеринку ночью 1 мая. Полицейские прибыли на место после трех часов утра. Музыка в квартире орала так громко, что полицейские не могли и словом перемолвиться с празднующими. Лили и ее супруг оба были пьяны.
Лили сообщила полиции, что во всем виноваты ее соседи: “Им реально очень трудно оттуда сверху из подъезда спуститься и постучать в дверь соседям и сказать, если музыка мешает, то придите и постучите”.
Супруг пытался сдержать Лили и обещал в дальнейшем соблюдать ночной покой.
Поскольку полицейские уже знали манеры Лили, они остались ждать на улице поблизости от дома. Вскоре из квартиры снова донеслась музыка на максимальных децибелах. Полицейские вернулись в квартиру. Лили начала выпендриваться, отказалась выключать музыку и была доставлена в арестный дом.
Жильцы дома боятся агрессивной женщины
Тартуский уездный суд обсуждал дело Лили в конце прошлого года. Лили в суде тоже жаловалась, что соседи только вызывают полицию и не приходят сказать ей сами, что музыка слишком громкая.
По словам одного соседа, многие жильцы дома боятся Лили и ее агрессивного поведения.
Судья Рита Кулберг признала вину Лили в нарушении общественного порядка большой, поскольку женщина своим надменным поведением проявляла крайнее неуважение к действующим правилам.
Согласно вступившему в силу в марте этого года решению суда, Лили получила за свои пакости 12 дней ареста.
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