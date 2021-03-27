ФОТО | Судебный исполнитель никак не может продать виллу предполагаемого криминального авторитета. Проблема в ее состоянии?

Павла Гаммера вместе с Хубертом Хирвом обвиняют в руководстве преступной группировкой в судебном деле, которое называют "мафиозным процессом века".

Бизнесменов в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Хирва и Гаммера вместе с парой десятков соучастников судят по обвинению в налоговых преступлениях, или в основном в выплате зарплаты в конверте. Принадлежавшее Хирву и Гаммеру паевое товарищество Emerana обвиняют в причинении ущерба государству в размере более 600 000 евро при выплате зарплаты в конверте в ресторанах в Старом городе. В связи с этим многим подсудимым также предъявлено обвинение в принадлежности к преступному объединению.

Гаммера и Хирва обвиняют в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взятки в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей и незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным в гражданском обороте оружием.

По словам судебного исполнителя, вилла Гаммера выставлена на продажу для реализации ипотеки. Дом пытаются продать уже с ноября прошлого года, когда начальной ценой было целых два с половиной миллиона евро. До сих пор покупателя для здания не нашлось, и заинтересованные еще не давали о себе знать и на нынешнем аукционе.

Одной из возможных причин также может быть состояние сооружения, на многих фотографиях видны покрытые плесенью стены виллы:

Больше фотографий и более точные детали аукциона доступны на сайте oksjonikeskus.ee.

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