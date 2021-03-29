29.03.2021, 08:40
ФОТО | Домик на колесах — идеальный вариант на лето! Передвижная дача и гостевой дом одновременно
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Лето становится все ближе, и уже стоит задуматься о том, как вы будете проводить его в условиях коронавируса и возможных ограничений. Одно необычное решение — приобрести или взять в аренду домик на колесах. А если вы умеете работать руками, то его и вовсе можно построить самому. Главно продумать все так, чтобы в нем были все необходимое для комфортной жизни.
Вот несколько хороших примеров домиков на колесах из Pinterest, которые отлично демонстрируют, как такой домик может выглядеть изнутри с наружи.
Даже если вы не планируете разъезжать с таким домиком по стране, то его можно просто использовать на участке как домик для гостей или же как дачу. Главное, что его всегда легко можно передвинуть с одного места на другое!