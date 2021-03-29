ФОТО | Домик на колесах — идеальный вариант на лето! Передвижная дача и гостевой дом одновременно

Вот несколько хороших примеров домиков на колесах из Pinterest, которые отлично демонстрируют, как такой домик может выглядеть изнутри с наружи.

Даже если вы не планируете разъезжать с таким домиком по стране, то его можно просто использовать на участке как домик для гостей или же как дачу. Главное, что его всегда легко можно передвинуть с одного места на другое!