ФОТО | Квартира в Каламая с необычным дизайном — под стать самому стильному району столицы

С виду может показаться, что квартира находится в каком-нибудь современном лофте в новостройке, но на самом деле такое стильное жилище создано в обычном деревянном домике, которых так много в Каламая. Домик, однако, идеально отреставрирован.

В квартире всего 44,2 квадратных метра, но площадь использована с умом. Всего здесь три комнаты: совмещенная с кухней гостиная, спальня и третья комната, которая может быть и кабинетом, и детской, и комнатой для гостей — как хозяева пожелают.

На компактной кухне стоит отметить кухонную мебель, которая вмещает много, а места занимает мало.

Дизайн интерьера построен вокруг черного цвета и теплых оттенков дерева. При этом деревянные панели находятся не только на стенах, но и на потолке, идеально сочетаясь друг с другом.

Прихожая переходит в гостиную, но из нее также ведет дверь в домашний кабинет.

Спальня по-скандинавски простая и стильная, оформленная в серых тонах. Изголовье кровати совмещает в себе и полку для книг, в к нему необычным образом прикреплены ночники. Модная вешалка подходит как для того, чтобы кинуть туда полотенца после душа, так и для того, чтобы с вечера повесить одежду на следующий день.

Ознакомиться с квартирой можно на странице Kinnisvara24.ee.