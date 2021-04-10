ФОТО | Дачи на любой вкус! Смотрите, какие разнообразные домики сейчас выставлены на продажу

1. Сааремаа, деревня Суту

Дача на островах — что может быть лучше? На продажу выставлен дачный комплекс вблизи залива Суту на Сааремаа. В него входят главный дом (75.9 м2), сауна (28.6 м2), подсобное сдание с гаражом и сараем, а также летняя кухня. Вдобавок там есть погреб, камин и бочка для окунаний. Смотрите больше здесь.

2. Пярнумаа, деревня Пивароотси

А вот довольно необычный вариант для дачного отдыха. Продается мельница! С нее открывается вид на море, до которого всего 600 м. Рядом есть лодочный причал. Смотрите больше здесь.

3. Хийумаа, деревня Калана

Вариант для любителей современной архитектуры. Двухэтажный модульный домик, построенный в 2019 году, находится всего в километре от моря. В нем достаточно тепло, чтобы жить круглый год. К дому прилегает 1,4 гектара земли. Смотрите больше здесь.

4. Йыгевамаа, деревня Палупере

Бревенчатый домик на берегу, расположенный вдали от чужих глаз. Всего 50 м до берега озера Отиару. Смотрите больше здесь.

5. Ляэнемаа, деревня Спитхами

Современная дача в старой шведской деревне, которая находится на мысе Пыысапеса и была известна еще до прибытия шведов в Эстонию как порт и рыболовецкое поселение. В дачный комплекс входят дача, парилка и небольшой садовый домик. Так как дача находится на мысе, то до моря всего 5 минут в любую сторону. Смотрите больше здесь.

6. Харьюмаа, деревня Нааге

Вариант поблизости к Таллинну. Очень милый лесной домик в приватном уголке. Идеальное место для тех, кто хочет провести выходные на природе, но не хочет проводить много времени в пути. Смотрите больше здесь.

7. Тартумаа, деревня Вехенди

Уютная и своеобразная дача недалеко от озера Выртсъярв. Здание было построено в 2007 году, оно утеплено — при необходимости можно жить круглый год. Место спуска лодок на воду Выртсъярв находится всего в 200 метрах — при желании на своей лодке до дачи можно доплыть из Тарту по реке Эмайыги. Смотрите больше здесь.



А вам какая дача понравилась больше всего?