ФОТО | Какие цветы посадить на балконе? Выбираем подходящие растения для разных сторон света

Садовые цветы на балконе будут чувствовать себя ничуть не хуже, чем на клумбе, если подойти грамотно к вопросу их выбора, а затем, к правилам ухода. Так какие же цветы посадить на балконе? На этот вопрос отвечает портал cvetok-v-dome.ru.

Какие цветы посадить на южном балконе?

Это только кажется, что чем дольше солнце посещает ваш балкон, тем лучше. Во-первых, палящие солнечные лучи могут привести к ожогам нежных листочков многих растений. Во-вторых, на южных балконах летом царит иссушающая жара, не спадающая даже ночью. В таких условиях цветы нуждаются в очень частом поливе и опрыскиваниях. Даже день без полива может привести к гибели зеленых насаждений.

Цветы для южного балкона должны стойко переносить прямые солнечные лучи и не страдать от засухи. Рассмотрим самые лучшие варианты.

Герань (пеларгония)

Отлично переносит обилие солнечных лучей пеларгония, особенно зональные и плющелистные (ампельные) сорта. Герань можно выставить на открытое солнце и не переживать, что ее листики пригорят. Наоборот, при обилии света она усилит свое цветение. Некоторые цветоводы называют герань полусуккулентным растением за ее способность долгое время обходиться без полива. Подчеркнем, что все эти качества наиболее выражены у зоналок и ампелей, королевская пеларгония более капризна и в полуденные часы ее нужно затенять.

Портулак

Отличные цветы для южного балкона: без потерь переносят жару, прямые солнечные лучи, не нуждаются в частых поливах. Мясистые листья портулака накапливают воду, поэтому даже при засухе они не увядают и не теряют своего внешнего вида.

Еще один довод в пользу портулака: его цветы всегда ярких, насыщенных тонов создадут в балконных ящиках по-настоящему солнечное настроение.

Календула

Еще один “солнечный” цветок, который может показать себя во всей красе только на очень светлых участках. Современные сорта с простыми и махровыми цветами красных, желтых, оранжевых и белых расцветок помогут создать интересные композиции в балконных ящиках.

Петуния