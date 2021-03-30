ФОТО | Какие цветы посадить на балконе? Выбираем подходящие растения для разных сторон света(1)
Садовые цветы на балконе будут чувствовать себя ничуть не хуже, чем на клумбе, если подойти грамотно к вопросу их выбора, а затем, к правилам ухода. Так какие же цветы посадить на балконе? На этот вопрос отвечает портал cvetok-v-dome.ru.
Какие цветы посадить на южном балконе?
Это только кажется, что чем дольше солнце посещает ваш балкон, тем лучше. Во-первых, палящие солнечные лучи могут привести к ожогам нежных листочков многих растений. Во-вторых, на южных балконах летом царит иссушающая жара, не спадающая даже ночью. В таких условиях цветы нуждаются в очень частом поливе и опрыскиваниях. Даже день без полива может привести к гибели зеленых насаждений.
Цветы для южного балкона должны стойко переносить прямые солнечные лучи и не страдать от засухи. Рассмотрим самые лучшие варианты.
Герань (пеларгония)
Отлично переносит обилие солнечных лучей пеларгония, особенно зональные и плющелистные (ампельные) сорта. Герань можно выставить на открытое солнце и не переживать, что ее листики пригорят. Наоборот, при обилии света она усилит свое цветение. Некоторые цветоводы называют герань полусуккулентным растением за ее способность долгое время обходиться без полива. Подчеркнем, что все эти качества наиболее выражены у зоналок и ампелей, королевская пеларгония более капризна и в полуденные часы ее нужно затенять.
Портулак
Отличные цветы для южного балкона: без потерь переносят жару, прямые солнечные лучи, не нуждаются в частых поливах. Мясистые листья портулака накапливают воду, поэтому даже при засухе они не увядают и не теряют своего внешнего вида.
Еще один довод в пользу портулака: его цветы всегда ярких, насыщенных тонов создадут в балконных ящиках по-настоящему солнечное настроение.
Календула
Еще один “солнечный” цветок, который может показать себя во всей красе только на очень светлых участках. Современные сорта с простыми и махровыми цветами красных, желтых, оранжевых и белых расцветок помогут создать интересные композиции в балконных ящиках.
Петуния
Петунии — красивейшие цветы для солнечного балкона, которые любят обилие света, без прямых полуденных лучей. Единственное, что омрачает пребывание петунии на южных балконах, — необходимость во влажной почве. Поливать этот цветок придется часто, летом — минимум два раза в день.
Кроме названных растений на солнечных балконах хорошо приживаются: калибрахоа, ипомея, душистый горошек, кобея, годеция, астра, канна, гацания, резеда, душистый табак, цинния, флоксы, георгины, очитки, суккуленты и кактусы.
Цветы для западного и восточного балконов
На восточные и западные балконы солнце заглядывает в первой или во второй половине дня. Такие условия освещенности отлично подходят для большинства комнатных и садовых растений. Поэтому, если у вас такой балкон, можно сказать, что вам повезло. Тут вы можете позволить себе почти все, за исключением откровенных “солнцелюбов”, например, кактусов, которые расти-то будут, а с цветением почти наверняка возникнут проблемы.
Список растений для светлых балконов, куда солнце заглядывает утром или вечером: петуния, ипомея, калибрахоа, душистый горошек, долихос, вербена, настурция, календула, бархатцы, виола, маргаритки, лобелия, левкой, вереск, маттиола, пеларгония, георгины, астры и др.
На западных и восточных балконах можно выращивать даже тенелюбивые растения. Конечно, высаживать их нужно не в забалконные ящики, а в глубине балкона, где достаточно светло, но не солнечно.
Цветы для северного балкона
Теневые балконы часто становятся головной болью для цветоводов. Высаженные здесь растения вытягиваются, слабо цветут или вообще забывают про цветение. Выращивание цветов на балконе северной направленности требует тщательного подбора теневыносливых растений, которые не будут страдать от недостатка света.
Фуксия
Для обильного цветения и формирования роскошного куста фуксии будет достаточно того количества света, которое проникает на северный балкон. Это растение не любит прямых солнечных лучей и жары. Оптимальные температуры для фуксии — 20-25°C. Обязательное условие ее выращивания — обильный регулярный полив без просыхания земляного кома. Фуксию очень легко засушить, после чего она погибает.
Мимулюс (губастик)
Мимулюс распускает свои пестрые, вытянутой формы, цветочки даже в тени, на застекленных северных балконах. Мимулюс развивается быстро, первые цветочки появляются через 6-8 недель после посева. Прямое солнце для мимулюса противопоказано. Этот цветок на балконе требует влажных, даже сырых почв, поэтому особенное внимание при выращивании стоит уделить обильному поливу.
Кальцеолярия
Кальцеолярия не переносит высокие температуры, прямых солнечных лучей и даже кратковременных просушек. Поэтому лучшее место для нее — легкая полутень на северном, хорошо проветриваемом, балконе. Постоянно влажная почва для кальцеолярии — не прихоть, а необходимость. Однако, поливая ее, нужно быть осторожнее. Старайтесь, чтобы вода не попадала на листочки и стебель, так как это приводит к быстрому загниванию растения. Чтобы уменьшить пагубное воздействие жаркого сухого воздуха на этот цветок, рекомендуется устанавливать горшки с кальцеолярией на поддон с мокрой галькой
Оформление балкона цветами кальцеолярии привносит нотку оригинальности в дизайн всей вашей квартиры. Это растение пока не слишком распространено, поэтому балкон или подоконник в кальцеоляриях выглядит очень необычно.
Торения
Цветочки торении напоминают глоксиниевые колокольчики, только более мелкие по размеру и расцветающие в большем количестве. Торения любит яркий, но рассеянный свет, поэтому в забалконных ящиках северного балкона ей будет самое место. Требует регулярного полива при постоянно увлажненной почве. Обильное цветение торении необходимо поддерживать регулярным внесением удобрений.
Бегония вечноцветущая и клубневая
Любой вид бегонии хорошо растет на полутенистых и тенистых участках с плодородной кислой почвой. Растение нуждается в интенсивном режиме полива и внесения удобрений.
Полузатененный балкон станет отличным местом для выращивания бальзамина, виол, плюща, резеды, настурции, цикломена. Современные сортосерии петунии (минитунии, фортунии, сурфинии и т.п.) тоже стойко переносят недостаток света на северных балконах, хотя и цветут чуть менее обильно, чем на южных участках.