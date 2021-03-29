Сколько стоит земля в столицах: исследование рынков от Таллинна до Киева
В центре Таллинна земли почти нет
По данным Земельного департамента, 1 кв.м незастроенной земли в Харьюмаа стоит в среднем 43€. Но максимальная цена в центре города составляет 1694€ за кв.м.
Если брать всю Эстонию, то самая дешевая земля находится в Хийуском уезде. Там максимальная цена за квадратный метр составляет всего 2.8 €. Стоит отметить, что за последний год земля существенно подорожала. Так, в 4 квартале 2020 года индекс цен на землю под застройку вырос на 16% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Согласно информации с сайта city24.ee, в Таллинне сейчас продается порядка 135 земельных участков. Площадь разная, от 463 м² ближе к центру и до 124 тысяч м² возле Петербургской дороги. Но рассмотрим те, что можно использовать под размещение частного дома.
В центре земельных участков немного — можно пересчитать на пальцах. Например, в восточной части Таллинна продается участок площадью 617 кв.м. Стоимость — 1 млн 100 тысяч евро. Цена 1 кв.м. — 1782€. Недалеко от железнодорожного вокзала продается участок площадью 1024m². Владелец хочет за него 229 тысяч евро, или 218€ за квадратный метр. В районе Кристийне продается участок площадью в 870 кв.м. Цена: 219 тысяч евро или 251 евро за кв.м. Есть очень хорошие варианты под застройку и на берегу моря в районе Хааберсти. Там можно купить участок площадью 15 соток всего за 241 тысячу евро (160 евро за квадрат).
В Латвии земля дешевле, чем в Эстонии
По данным Государственной земельной службы, средняя цена за 1 кв.м. в Риге составляет 26€. Максимальная цена — 160€ за квадрат. А вот самые дорогие земельные участки продаются в Юрмале. Там за один квадратный метр просят вдвое больше, чем в столице — в среднем 53€ (на окраине). По сравнению с Эстонией, цены на землю в Риге существенно ниже, чем в Таллинне.
По информации сайта city24.lv в Латвии продается больше 1,3 тысячи земельных участков. Но в самой Риге и пригороде их не очень много — всего 391 участок. Участок площадью 12 соток на окраине города можно купить даже за 20 тысяч евро. Но ближе к центру сумма вырастает в десятки раз. Например, земля площадью 8 соток под строительство частного дома рядом с озером Кишэзерс продается за 23 тысячи евро. А вот в центре Риги, участок того же размера продают за 350 тысяч евро.
В Литве большой выбор участков по разным ценам
В Вильнюсе, по данным различных агентств недвижимости, максимальная цена кв.м. составляет 823€. Минимальная цена начинается от 10€, а вот средняя цена не так стабильна и составляет в среднем 30-35€ за кв.м.
По данным сайта aruodas.lt, в Литве продается больше девяти тысяч земельных участков. В самом Вильнюсе и пригороде — 815 предложений. Диапазон цен разный, в зависимости от расположения в городе. К примеру почти в центре города участок площадью 10 соток продается за 325 тысяч евро. В 20 минут езды от центра можно приобрести землю в разы дешевле. Например, возле озера к западу От Вильнюса продается участок 8 соток всего за 43 тысячи евро.
В Киеве земля дорогая и ее мало
Согласно сайту DOM.RIA.com (онлайн-площадка по продаже недвижимости от RIA.com Marketplaces), в Украине продается более 15 тысяч земельных участков. Но в Киеве и ближайшем пригороде — всего 290.
Один квадратный метр земли в столице стоит в среднем 20€. Но есть предложения, где стоимость кв.м. доходит до 2500 евро. Например, в Печерском районе продаются 22 сотки за 3,4 млн евро. А на Нивках шесть соток и вовсе за 1,6 млн евро (2200 евро за кв.м.).
— Киев очень большой город. Только официально тут проживает в два раза больше людей, чем в Эстонии. Поэтому земельные участки тут имеют большой спрос. И не просто так, — говорит Артем Уманец, председатель правления RIA.com Markeplaces. — Многие киевляне и предприниматели из других городов инвестируют в недвижимость и ждут, пока вырастет цена. Также многие участки были выкуплены строительными компаниями, чтобы построить тут многоквартирные дома или офисные центры. Поэтому на такой большой город так мало участков. Но в пригороде вполне реально купить участок не за очень большие деньги. К примеру, на тех же самых Нивках можно купить пять соток земли за 50 тысяч евро, или приобрести в ближайшем пригороде за 12-18 тысяч евро.