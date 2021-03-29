Сколько стоит земля в столицах: исследование рынков от Таллинна до Киева

В центре Таллинна земли почти нет

По данным Земельного департамента, 1 кв.м незастроенной земли в Харьюмаа стоит в среднем 43€. Но максимальная цена в центре города составляет 1694€ за кв.м.

Если брать всю Эстонию, то самая дешевая земля находится в Хийуском уезде. Там максимальная цена за квадратный метр составляет всего 2.8 €. Стоит отметить, что за последний год земля существенно подорожала. Так, в 4 квартале 2020 года индекс цен на землю под застройку вырос на 16% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Согласно информации с сайта city24.ee, в Таллинне сейчас продается порядка 135 земельных участков. Площадь разная, от 463 м² ближе к центру и до 124 тысяч м² возле Петербургской дороги. Но рассмотрим те, что можно использовать под размещение частного дома.

В центре земельных участков немного — можно пересчитать на пальцах. Например, в восточной части Таллинна продается участок площадью 617 кв.м. Стоимость — 1 млн 100 тысяч евро. Цена 1 кв.м. — 1782€. Недалеко от железнодорожного вокзала продается участок площадью 1024m². Владелец хочет за него 229 тысяч евро, или 218€ за квадратный метр. В районе Кристийне продается участок площадью в 870 кв.м. Цена: 219 тысяч евро или 251 евро за кв.м. Есть очень хорошие варианты под застройку и на берегу моря в районе Хааберсти. Там можно купить участок площадью 15 соток всего за 241 тысячу евро (160 евро за квадрат).

В Латвии земля дешевле, чем в Эстонии

По данным Государственной земельной службы, средняя цена за 1 кв.м. в Риге составляет 26€. Максимальная цена — 160€ за квадрат. А вот самые дорогие земельные участки продаются в Юрмале. Там за один квадратный метр просят вдвое больше, чем в столице — в среднем 53€ (на окраине). По сравнению с Эстонией, цены на землю в Риге существенно ниже, чем в Таллинне.