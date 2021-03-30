ОПРОС | Жители Эстонии мечтают жить в пригороде или в деревне

При неограниченном бюджете 34% жителей Эстонии хотели бы купить дом в пригороде, 31% предпочел бы сельскую местность, 15% видят себя живущими в самом центре или старом городе, 9% отправились бы в какой-то небольшой город, а 5% поселились бы в спальном районе. Хотя предпочтения мужчин и женщин в целом совпадали, наибольшая разница обнаружилась в части владения домом в сельской местности: такой вариант выбрали бы 36% мужчин и 26% женщин.

Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен сказала, что в разбивке по возрастным группам предпочтения также остались схожими: “Единственное существенное различие заключалось в том, что наиболее молодые респонденты предпочитали центр города, а по мере взросления такое желание уменьшалось”.

Исследование Citadele не показало заметных различий в предпочтениях жителей Латвии и Литвы. “Следует отметить, что по сравнению со своими соседями эстонцы реже всего видят себя живущими в небольших городах, а респондентов из Латвии и Литвы больше привлекают спальные районы”, — отметила Хакиайнен. Жилье в спальном районе хотели иметь 5% респондентов из Эстонии и по 11% из Латвии и Литвы. Кроме того, жителей Латвии меньше всего интересует жилье в центре или старом городе — там хотели бы жить 10% респондентов. В Эстонии и Литве такое желание выразили 15% ответивших.

В ходе проведенного в начале года опроса также задавали вопросы об услугах жилищного кредитования. Явное предпочтение ответившие отдавали получению услуги в интернет-банке, хотя чтобы подать заявление на получение кредита 29% жителей Эстонии по-прежнему хотели бы прийти в банковское отделение. 53% респондентов хотели бы получить консультацию в отделении, 28% предпочли бы телефонный звонок, а 19% бы видео-консультацию.