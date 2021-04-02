ФОТО | Бессовестный арендатор превратил новую квартиру с красивым дизайном в “зону военных действий”

Пару месяцев тому назад в одну из квартир Трийн переехали мужчина и женщина. Трийн проверила через платформу Rendin информацию о женщине, однако через некоторое время пара распалась. Договор переоформили на мужчину, который и остался проживать на арендованной площади.

По словам исполнительного директора Rendin Алайна Ауна, непредвиденные проблемы — это один из основных факторов риска в арендных отношениях. Случай с квартирой Трийн наглядно это иллюстрирует. После расставания мужчина зажил настоящей жизнью холостяка. Соседи стали жаловаться на постоянные вечеринки, музыку и шум. Когда Трийн приехала на место, то ничего ужасного в квартире не обнаружила, но на всякий случай решила расторгнуть договор аренды. Поскольку мужчина ранее внес предоплату, то договор было условлено прекратить не сразу и арендатор остался в квартире еще на определенное время. Сейчас можно сказать, что это было ошибкой.

Зона военных действий

Когда в январе Трийн пришла в квартиру, чтобы получить ключи, ей открылась шокирующая картина. Новая квартира с красивым дизайном выглядела как военный полигон. Кровать была полностью сломана; на кухне лежала груда немытой посуды, которая уже покрылась плесенью; на разных поверхностях красовались следы от затушенных окурков; в электрощитке валялся использованный презерватив; телевизор не работал. Повреждения были даже не потолке. Вишенкой на торте стали следы от воздушного ружья.

Трийн сразу же сообщила об ущербе платформе, через которую заключила договор аренды. Прибывшие на место специалисты оценили ущерб на общую сумму в 5000 евро. К счастью, женщине не пришлось самой нести эти расходы, так как это сделала страховка от платформы-посредника.

Смотрите, во что арендатор превратил квартиру Трийн, ЗДЕСЬ.