Как все правильно рассчитать? Практическое правило покупки первого жилья

По словам Ребане, возможности и обязанности каждого человека разные, но в целом молодому человеку, у которого нет других финансовых обязательств, можно рекомендовать воспользоваться простым практическим правилом.

“Если Вы планируете купить своё первое жильё в кредит, то стоимость его не должна превышать Вашего чистого дохода за пять лет. Например, если Ваш доход составляет 20 000 евро в год, Вы можете потратить на покупку жилья до 100 000 евро, если доход 30 000 евро в год — 150 000 евро и т. д. Если Вы живете со своим партнёром, такой же расчёт можно произвести для двоих вместе”.

Ребане пояснил, что если человек получает среднюю зарплату, то есть 1185 евро в месяц чистыми, то его платёжеспособность при возврате жилищного кредита составляет около 360 евро в месяц. На такую ​​сумму можно позволить себе, например, квартиру за 85 000 евро.

“В настоящее время за эту сумму можно купить красивую квартиру площадью 50 квадратных метров, например, в Пыхья-Таллинне, в Кристийне или в центре города. Если Вы захотите арендовать квартиру, отвечающую тем же условиям, то практически невозможно найти что-то подобное за 360 евро в месяц”, — сказал Ребане. В общем, это означает, что, хотя первоначальные затраты на покупку жилья выше, в долгосрочной перспективе на самом деле намного дешевле начать самостоятельную жизнь с помощью жилищного кредита.

За покупкой дома часто следует покупка автомобиля, и если, как считает Ребане, жильё надо приобретать из расчёта дохода за пять лет, то автомобиль лучше покупать за сумму, не превышающую годовой доход.