ФОТО | В центре Таллинна появится новая смотровая башня
В самом сердце котельной будет создана проходящая через этажи городская улица, которая хорошо подойдет для культурных мероприятий, а также новые оригинальные офисные площади. Над будущей улицей располагается закрытая стеклянной крышей, теплая и радующая зеленью круглый год улица-галерея Fahle, в которой можно приятно поесть на одной из террас кафе и ресторанов. Построенная почти сто лет назад котельная вместе с трубой является последним зданием-памятником старины в этой районе, которое предстоит реновировать.
Котельная и труба представляют собой один из самых выдающихся памятников, который вскоре станет символической центральной точкой района, а также важной достопримечательностью и центром притяжения Таллинна.
“Внутри трубы планируется построить винтовую лестницу и стеклянный лифт. Они будут вести в самый верх трубы, откуда открываются великолепные виды. Кроме того, на трубе будет построен стеклянный купол с террасой. Труба соединена с бывшей котельной, в самом центре которой будет создана проходящая между этажами общественная городская улица, а также коммерческие и офисные площади, обладающие особой архитектурой”, — рассказал менеджер по продажам Парка Fahle Эйнар Нийн.
Fausto Capital, девелопер проекта Парк Fahle, планирует приступить к реновации котельной и трубы в начале следующего года. “За последние годы в районе бывшей бумажной фабрики сформировался элегантный бизнес-квартал, в котором обосновались концерны Postimees Grupp и Apollo Grupp, Центр карьеры Кассы по безработице, а также предприятия Finest Media, Caffeine, Vaal Galerii и многие другие. Новая впечатляющая городская среда была создана посредством сочетания исторических плитняковых стен и современных решений. Одной из жемчужин Парка Fahle сегодня является уникальная для Эстонии улица-галерея со стеклянной крышей, лимонными и апельсиновыми деревьями, водяными оконцами, террасами и кафе. Теперь же Парк Fahle получит еще и смотровую башню, просторное место для культурных мероприятий, а также новые помещения под бюро. В дальнейшем район будет застраиваться уже посредством добавления новых современных домов”, — рассказал Эйнар Нийн.
Архитектор трубы и котельной Fahle Маргит Ауле из архитектурного бюро KAOS считает, что реновированные котельные Таллинна по-прежнему являются особенно ценными центрами притяжения. “Просторные помещения с историческим наслоением вдохновляют на организацию культурных мероприятий и стимулируют активность всего района. Котельная Fahle расположена в самом центре обладающего исторической ценностью района, который в результате реновации превратился в современный бизнес-квартал. Она открыта для доступа со всех сторон, и вскоре она станет точкой притяжения для людей как со всего квартала Парк Fahle, так и из более дальних районов”, — рассказала Ауле.
Пути доступа ведут прямо во внутреннее общественное пространство котельной, откуда можно будет дойти до офисов, парковочного дома и трубы. “Дневной свет будет доходить через крышу до пола, подчеркивая ценные детали помещения — проходящий через этажи котел, угольные шахты и железные мосты, а также доступ в трубу и далее на смотровую платформу. Кроме того, в здании будут созданы коммерческие и офисные площади, которые станут одними из самых оригинальных в городе”, — описывает Ауле реновируемую котельную.
Парк Fahle — это расположенный в центре Таллинна новый бизнес-городок, предлагающий для предприятий инновационные и современные офисные решения, обладающие уникальной архитектурой.