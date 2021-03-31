ФОТО | В центре Таллинна появится новая смотровая башня

В самом сердце котельной будет создана проходящая через этажи городская улица, которая хорошо подойдет для культурных мероприятий, а также новые оригинальные офисные площади. Над будущей улицей располагается закрытая стеклянной крышей, теплая и радующая зеленью круглый год улица-галерея Fahle, в которой можно приятно поесть на одной из террас кафе и ресторанов. Построенная почти сто лет назад котельная вместе с трубой является последним зданием-памятником старины в этой районе, которое предстоит реновировать.

Котельная и труба представляют собой один из самых выдающихся памятников, который вскоре станет символической центральной точкой района, а также важной достопримечательностью и центром притяжения Таллинна.

“Внутри трубы планируется построить винтовую лестницу и стеклянный лифт. Они будут вести в самый верх трубы, откуда открываются великолепные виды. Кроме того, на трубе будет построен стеклянный купол с террасой. Труба соединена с бывшей котельной, в самом центре которой будет создана проходящая между этажами общественная городская улица, а также коммерческие и офисные площади, обладающие особой архитектурой”, — рассказал менеджер по продажам Парка Fahle Эйнар Нийн.