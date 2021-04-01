Хорошая новость для садоводов! Первая сеть розничной торговли открыла уличную продажу товаров для сада

Maxima стала первой розничной сетью в Эстонии, которая открыла уличную продажу садовых товаров, и, как и в случае с продуктами питания, представлен широкий ассортимент высококачественных садовых товаров по хорошим ценам.

Самый богатый выбор товаров для сада представлен в таллиннских магазинах Maxima XXX на Линнамяэ теэ и в Хааберсти, в Maxima XX на ул. Креэнхольми в Нарве, в Maxima XXX в Пярну и в Maxima XX на Калда теэ в Тарту. Большие уличные торговые площади есть также в Йыхви, Выру, Маарду, Курессааре, Валга и Силламяэ. Кроме того, и более маленькие магазины Maxima расширили ассортимент товаров для сада.