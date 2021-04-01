Наш сад
01.04.2021, 13:50

Хорошая новость для садоводов! Первая сеть розничной торговли открыла уличную продажу товаров для сада

 
Maxima Eesti
Приближаются весенние праздники, и погода становится все теплее и лучше. Пришло время преобразить свои сады, террасы или балконы!

Maxima стала первой розничной сетью в Эстонии, которая открыла уличную продажу садовых товаров, и, как и в случае с продуктами питания, представлен широкий ассортимент высококачественных садовых товаров по хорошим ценам.

Самый богатый выбор товаров для сада представлен в таллиннских магазинах Maxima XXX на Линнамяэ теэ и в Хааберсти, в Maxima XX на ул. Креэнхольми в Нарве, в Maxima XXX в Пярну и в Maxima XX на Калда теэ в Тарту. Большие уличные торговые площади есть также в Йыхви, Выру, Маарду, Курессааре, Валга и Силламяэ. Кроме того, и более маленькие магазины Maxima расширили ассортимент товаров для сада.

Здесь можно посмотреть, в каких магазинах ведется уличные пункты продажи товаров для сада, и ознакомиться с расширенным ассортиментом товаров.

Удачной посадки!

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