03.04.2021, 08:30
ФОТО | Семь миллионов евро — и вся эта красота ваша! Эстонский скульптор Тауно Кангро выставил на продажу роскошную виллу(2)
Vallo Kruuser
Скульптор Тауно Кангро выставил на продажу свою гранитную виллу, которая находится под Таллинном в Лайтсе. Весь комплекс предлагают приобрести почти за 7 миллионов евро.
Размер всего участка составляет 3,2 гектаров, а за эти семь миллионов новый владелец получит не только комплекс зданий, но и все находящиеся в нем произведения искусства и скульптуры.
В вилле есть два больших зала, один из которых может вместить до 300 людей, а также девять своеобразных гостиничных номеров.
В этой вилле снимались эстонские сериалы и проводились концерты. В 2016 году президент наградила гранитную виллу титулом “Самый красивый дом Эстонии 2016”.