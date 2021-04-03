Таллиннский Манхэттен: в столице может появиться новый фешенебельный район

В декабре прошлого года издание Äripäev уже писало, что несколько эстонских миллионеров уже более десяти лет хотят начать застройку полуострова Пальяссааре в Таллинне, чтобы создать район на 50 000 жителей, похожий по размерам, например, на Ыйсмяэ. Проект даже получил название — "Манхэттен Пальяссааре". Конечно, территория полуострова не сможет вместить 50 тысяч человек, а вот около 16 тысяч — вполне вероятно.