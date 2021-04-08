ОПРОС | 78% жителей Эстонии хотят, чтобы садоводческие магазины снова открылись как можно скорее
Целых 94% респондентов согласились с утверждением, что садоводство во время ограничений в связи с пандемией вносит разнообразие в жизнь людей и снижает эмоциональное напряжение. Отрицательный ответ на этот же вопрос дали всего 6%.
В ходе опроса также выяснилось, что у 82% ответивших есть место, где можно заниматься садоводческими работами — например, в своем саду, на даче, на террасе, на балконе или на подоконнике. Ответившие придавали большое значение садоводству во время ограничений в связи с пандемией по следующим причинам: оно дает повод побыть дома и на свежем воздухе (59%); это возможность обеспечить себе физическую активность (54%); оно имеет терапевтический эффект и помогает снизить напряжение (51%); оно позволяет выращивать продукты для собственного потребления (49%); оно позволяет украсить дом (38%). Никакой важности ему не придали всего 16% респондентов.
Из всех ответивших 78% посчитали, что места продажи садоводческих товаров после ограничений в связи с пандемией, установленных до 11 апреля, нужно открыть хотя бы частично, чтобы люди могли дома заниматься бесконтактными видами деятельности, связанными с садоводством. 22% опрошенных на этот вопрос ответили отрицательно
Результаты опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat по заказу Союза садоводов Эстонии, были получены 6 апреля. Онлайн-опрос был проведен для жителей всей Эстонии на эстонском и русском языках, а выборка составила 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.
“Результаты опроса подтвердили нашу уверенность в том, что именно садоводство крайне важно для населения в эмоциональном плане и в условиях пандемии способствует тому, чтобы люди оставались дома и занимались физической деятельностью на свежем воздухе, а также охране психического здоровья и, в итоге, снижению количества физических контактов с окружающими, — сказал Раймонд Страстин, исполнительный директор Союза садоводов Эстонии. — Открыв садоводческие центры с обеспечением надлежащей вентиляции, можно будет снизить общую нагрузку и количество контактов людей лицом к лицу, и в то же время проредить потенциальную толпу в магазинах, продающих продукты питания”.
Союз садоводов Эстонии, Палата сельского хозяйства и торговли Эстонии, Центральный союз хуторян Эстонии и садоводческие компании 30 марта направили премьер-министру Кайе Каллас совместное обращение с предложением отменить ограничения на торговлю для садоводческих центров и компаний, продающих садоводческие товары, с 12 апреля при условии, что эти компании обязуются соблюдать предложенные ими самими меры безопасности и ограничения — еще более строгие, чем те, что установлены правительством на сегодняшний день.
Помимо прочего, в обращении указывается на то, что некоторые страны Европы рассматривают садоводство и то, что места продажи садоводческих товаров остаются открытыми, как меру по ослаблению кризиса в области здравоохранения.