ОПРОС | 78% жителей Эстонии хотят, чтобы садоводческие магазины снова открылись как можно скорее

Целых 94% респондентов согласились с утверждением, что садоводство во время ограничений в связи с пандемией вносит разнообразие в жизнь людей и снижает эмоциональное напряжение. Отрицательный ответ на этот же вопрос дали всего 6%.

В ходе опроса также выяснилось, что у 82% ответивших есть место, где можно заниматься садоводческими работами — например, в своем саду, на даче, на террасе, на балконе или на подоконнике. Ответившие придавали большое значение садоводству во время ограничений в связи с пандемией по следующим причинам: оно дает повод побыть дома и на свежем воздухе (59%); это возможность обеспечить себе физическую активность (54%); оно имеет терапевтический эффект и помогает снизить напряжение (51%); оно позволяет выращивать продукты для собственного потребления (49%); оно позволяет украсить дом (38%). Никакой важности ему не придали всего 16% респондентов.

Из всех ответивших 78% посчитали, что места продажи садоводческих товаров после ограничений в связи с пандемией, установленных до 11 апреля, нужно открыть хотя бы частично, чтобы люди могли дома заниматься бесконтактными видами деятельности, связанными с садоводством. 22% опрошенных на этот вопрос ответили отрицательно

Результаты опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat по заказу Союза садоводов Эстонии, были получены 6 апреля. Онлайн-опрос был проведен для жителей всей Эстонии на эстонском и русском языках, а выборка составила 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.