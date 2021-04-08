Хитрая схема: люди бронируют жилье в расчете на осенние пенсионные выплаты

По словам руководителя бюро недвижимости LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, если человек уверен, что осенью у него появится больше средств, он может занять необходимую сумму сейчас, чтобы вернуть ее в сентябре. Таким образом, цена на недвижимость может быть зафиксирована на текущем уровне.

Эксперт отмечает, что такое поведение покупателей, скорей, характерно для сегмента новостроек и не слишком распространено среди тех, кто приобретает жилье на вторичном рынке.

Как ранее писал Delfi, к концу марта было подано 152 675 заявлений на выход из второй пенсионной ступени. Таким образом в сентябре подавшие заявление люди получат в общей сложности 1,3 млрд евро.