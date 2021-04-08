Когда уборка приносит удовольствие: беспроводные пылесосы Dyson

Dyson V8 оптимально удовлетворяет ожидания владельцев небольшого жилья. Этот беспроводной пылесос подходит для приятной уборки жилья площадью до 150 кв. м, поскольку он маневренный, легкий и мощный. Уборка продолжительностью до 40 минут без потери мощности обеспечена. Механизм сборки и выброса мусора объемом 0,54 л гарантирует быстрое, удобное и гигиеничное удаление пыли из пробора. Пылесос Dyson V8 подходит для ухода за различными поверхностями: щетка с прямым приводом вернет яркость ковру, насадка с мягким валиком предназначена для уборки твердого покрытия, мини турбо-щетка проникнет глубоко в матрас. В комплект модели Dyson V8 Animal входят дополнительные насадки для владельцев домашних питомцев, среди которых гибкая насадка для очистки узких промежутков. Также удобные насадки для уборки труднодоступных мест в интерьере — углов, плинтусов (комплектации разных моделей отличаются). Небольшой вес (2,61 кг) и эргономичный дизайн позволяют без труда пропылесосить даже потолок.

Базовые уникальные характеристики, такие как фильтры, гигиеническая система выброса пыли или энергосберегающая кнопка включения/выключения на ручке есть у всех беспроводных пылесосов Dyson. И все же различные модели предназначены для удовлетворения разнообразных нужд потребителей. Для сравнения обсудим два оптимальных варианта. Беспроводной пылесос Dyson V8, который подходит для небольших площадей и удобен для кратковременной уборки. И новейшее творение компании — пылесос Dyson V11, выделяющийся усовершенствованными характеристиками и максимальными результатами: для тех, кто стремится к совершенству.

Лозунг компании этого сезона — “Только Dyson работает как Dyson”. Основатель компании Джеймс Дайсон утверждает: “Мы испытываем настоящую страсть к постоянному созданию все более совершенных инженерных приборов. Поэтому ничто не функционирует так, как Dyson.” Такой амбициозный девиз понятен каждому, кто уже познакомился с продукцией производителя этих бытовых новинок. Сегодня на рынке представлен целый ряд беспроводных пылесосов. И хотя на первый взгляд все они выглядят одинаково, однако Dyson выделяется характерной для всех моделей пылесосов всасывающей способностью частиц размером до 0,3 микрона. Усовершенствованная модель Dyson V11 собирает 99,97 % частиц пыли, пыльцы и даже бактерий и надежно удерживает их внутри пылесоса. Таким образом воздух, не циркулирует вперед-назад, а при помощи уникальной системы моющихся HEPA-фильтров выдуваемый воздух очищается с наивысшей доступной на рынке эффективностью.

Пылесос легко трансформируется в ручной мини-пылесос, поэтому при его помощи удобно поддерживать чистоту в салоне автомобиля или отвезти на дачу для весенней охоты за пылью. Dyson V8 — беспроводная технология, в основе которой лежит опыт. Несмотря на то, что данная модель принадлежит к более раннему поколению беспроводных пылесосов, модель V8 все еще удерживает популярность благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Эффективный, функциональный и универсальный пылесос удовлетворит потребности каждого горожанина.

V11 нет равных

Беспроводной пылесос Dyson V11 — для перфекционистов! Идеально подходит для владельцев больших квартир, не располагающих большим количеством времени для уборки и мечтающих о скорости и мощности в одном устройстве. Владельцы частных домов площадью до 200 кв. м оценят не только более продолжительное время работы — до 60 минут, которого бескомпромиссно достаточно для уборки всех помещений дома, но и мощность всасывания, соответствующую проводному пылесосу. Также важно, что со временем мощность всасывания не теряется.

Пылесборная емкость объемом до 0,76 л предназначена для больших площадей. Более того, она не только гигиеничная, то и удобная: функция очистки основана на принципе “прицелься и стреляй”. Одним нажатием кнопки собранная пыль автоматически выталкивается, а вам остается только насладиться процессом. Одна из уникальных особенностей Dyson V11 — минимальный уровень шума. Пылесосить тихо, быстро и с удовольствием — миссия выполнима! ЖК-экран, автоматическая адаптация скорости по виду поверхности — это черты умного пылесоса, цель которого вывести уборку дома пылесосом на наивысший уровень.

Для желающих большего разработана модификация Dyson V11 Absolute Extra Pro с дополнительной зарядной батареей и стильной зарядной станцией. Мощнейшая версия беспроводного пылесоса позволяет пропылесосить вдвое большую поверхность. А две батареи обеспечат два часа непрерывной работы. Похоже, что придется согласиться — V11 нет равных.

Для Dyson обычного быта не существует. Как лидер новинок Dyson полон решимости изменить ваш взгляд на ежедневные домашние дела. Возможно поэтому пользователям Dyson присуща уникальная особенность — привязанность. Познакомившись с продукцией компании, уже не хочется пробовать что-то другое, поскольку “Только Dyson работает как Dyson”. Позвольте себе почувствовать радость от уборки!