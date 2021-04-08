ФОТО | В историческом городке Тонди появится новое здание

Pro Kapital занимается развитием жилой среды Kristiine City, расположенной в районе исторических летних мыз и казарменных зданий Тонди, где уже совсем скоро будут возведены функциональные городские дома. Создаваемый компанией US Real Estate бизнес-квартал Park Tondi принесет в этот район 28 000 квадратных метров офисных и коммерческих площадей. В историческом районе площадью почти 20 гектаров будет обустроена целостная жилая и коммерческая среда с приятной и современной обстановкой.

“На самом деле, Park Tondi отнюдь не является первым девелоперским проектом, связывающим наши компании в этом районе. Компания US Real Estate реконструировала Теннисный центр Тонди и здание штаба, которое в настоящее время является одним из зданий Министерства обороны. Компания Pro Kapital создала жилой квартал Kristiine City. В ближайшие годы мы превратим этот район в целостную, разнообразную и оригинальную среду, в которой модная архитектура будет сочетаться с теннисными кортами, зеленью городка и солидными историческими зданиями из красного кирпича”, — сказал собственник US Real Estate Урмас Сыырумаа.

По словам исполнительного директора Pro Kapital Паоло Микелоцци, современный бизнес-квартал Park Tondi принесет в Kristiine City атмосферу, характерную для центра города. “Этот район становится все более приятным, подобным городу в городе. При этом он образует органичную часть городского пространства, в которой современная архитектура сочетается с историческим характером”, — добавил Микелоцци. По его словам, район является уникальным именно благодаря своему расположению.

“Из Kristiine City можно с удобством добраться куда угодно как пешком, на велосипеде или на машине, так и на общественном транспорте. Здесь есть все необходимое для жизни — продуктовый магазин, теннисные корты, спортклуб, конная база, школа и детский сад”, — объяснил исполнительный директор Pro Kapital.