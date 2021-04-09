Рост цен на недвижимость в столице обусловили дефицит нового жилья и подорожание строительства

“Да, можно сказать, что спрос вырос. Изменения произошли осенью. Прошлое лето было спокойным. А вот начиная с осени интерес начал расти, нам удалось продать большинство квартир. Когда мы видим на рынке спрос, то есть клиенты хотят купить наши квартиры, то исходя из этого формируем цены. Мы их повысили”, — рассказала представитель проекта Teatri maja (“Дом театра”) Розийне-Йоханна Шварц.

“Рост цен часто обусловлен дефицитом товаров. В советское время чешские ботинки с рук стоили больше, чем в “Каубамая”, потому что там их просто не было. На рынке недвижимости Таллинна сегодня аналогичная ситуация. Если на одну квартиру имеется два покупателя, поскольку предложений мало, то совершенно логично, что цену на нее повысят”, — констатировал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Причина дефицита новых столичных квартир кроется в том, что в прошлом году из-за пандемии застройщики приостановили многие проекты. “Год назад коронавирус ударил по экономике всего строительного сектора. Казалось, ситуация плачевная. Казалось, что работы не будет, потому что никто не решится строить. В то же время уехала и иностранная рабочая сила, которой на рынке было много. А когда рынок недвижимости вдруг ускорился, то для запуска строительства, которое всегда более инертно, потребовалось немало времени. Не сказать, что это большая проблема, но ситуация сейчас напряженная”, — сообщил председатель правления Merko Eesti Иво Волков.

На подорожание нового жилья свое влияние оказал и рост цен на строительство. Причина — нехватка материалов, дефицит рабочих рук и как следствие рост зарплат в строительном секторе. Аналитики прогнозируют, что к осени ситуация стабилизируется, поэтому спешить с покупкой жилья не стоит.