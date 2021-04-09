ФОТО | Красный, как название улицы. Смотрите, как будет выглядеть новый общинный дом в Ласнамяэ

Новое здание общинного дома будет построено по адресу ул. Пунане, 17 — на месте снесенной в 2016 году таллиннской гимназии Паэкааре (ранее — 11-я средняя школа).

На объявленный в январе конкурс по проектированию было представлено пять предложений с эскизами. Стоимость предложений колебалась от 289 000 евро до 445 000 евро. Оценочная комиссия признала лучшим эскиз от Innopolis Insenerid OÜ под названием HOOV. Таллиннский департамент городского имущества заключил с предприятием договор по проектированию, стоимость которого (с НСО) составляет 347 978 евро.

“Мы хотим построить на улице Пунане новый общинный дом, в котором разместятся библиотека и молодежный центр, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Этот дом продемонстрирует новый подход города: мы хотим объединить разные возможности по проведению досуга в одном здании. Раньше у каждого учреждения, как правило, имелось отдельное здание, но сейчас мы идем в направлении взаимного усиления услуг. Именно местное сообщество должно влиять как на вид, так и суть работы этих учреждений. Общинный дом на ул. Пунане должен будет воплотить такой новый подход”.

Проектирование центра, согласно планам, займет год, строительство и оформление помещений намечены на 2022-23 гг., столичная бюджетная стратегия предусматривает на это 11,4 млн евро.

Тендер на проектирование общинного дома по адресу ул. Пунане, 17 был объявлен для того, чтобы найти наилучшее архитектурное и пространственное решение для будущего комплекса. В ходе конкурса оценивались архитектурные решения, распределение пространства и стоимость.