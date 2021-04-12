Жители Ласнамяэ смогут получить бесплатные дома для хранения велосипедов

“В Ласнамяэ расширяются возможности для передвижения на велосипедах, и постепенно во всем городе улучшается качество сети велосипедных дорожек. Мы хотим, чтобы велосипед стал не просто инструментом для прогулок, но и ежедневным средством передвижения. Поэтому управа района предлагает квартирным товариществам установить специально оборудованные домики для постоянного или временного хранения велосипедов. Это поможет решить проблему хранения велосипедов и самокатов на лестничных площадках, а также сделает ежедневное пользование велосипедом еще удобнее”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Велодом — это металлическая вандалоустойчивая конструкция без фундамента, напоминающая стандартные домики для мусорных контейнеров, предназначенная исключительно для хранения велосипедов и самокатов.

Площадь предлагаемых управой для установки велодомов составит около 20 кв.м, в них свободно помещается до 20 велосипедов. Внутри такого домика находится рама для удобного крепления велосипедов.

По желанию велодом можно будет дополнительно оборудовать камерой, освещением и дверью с кнопкой. Для всех этих вариантов квартирное товарищество должно будет самостоятельно подвести электричество. Также квартирное товарищество должно будет взять на себя обязательства по обеспечению порядка и чистоты внутри домика и снаружи.

До 25 апреля управа Ласнамяэ принимает от заинтересованных квартирных товариществ заявления в свободной форме по электронной почте diana.buchmann@tallinnlv.ee, с указанием предполагаемого места для установки домика. При необходимости, специалист управы может помочь с определением наиболее оптимального места. Все вопросы относительно пилотного проекта и условий можно прислать на эл.почту diana.buchmann@tallinnlv.ee или задать по телефону 645 7761.

Всего в Ласнамяэ будет распределено и сдано квартирным товариществам шесть велосипедных домов сроком на пять лет. Они будут установлены летом этого года.