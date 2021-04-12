Портал отопительных систем: что нужно знать?

При обслуживании систем отопления можно наблюдать две модели поведения: одни привыкли обслуживать свою систему отопления сразу после окончания отопительного периода, а другие — непосредственно перед началом нового. Сейчас подходит к концу очередной отопительный сезон, а значит вот-вот у людей появится желание прочистить и проверить свои отопительные системы.

Портал отопительных систем не добавляет обязательств домовладельцам, а наоборот открывает новые возможности просматривать данные и документы. Все привыкли, что транспортные средства внесены в регистр, автоматически приходят уведомления о заканчивающемся техосмотре и приближающемся техобслуживании. Теперь и отопительные системы пойдут по тому же пути, ведь с помощью портала можно заказать напоминание о необходимости обслуживания вашей отопительной системы. С одной стороны, это поможет тем, кому тяжело за всем уследить, а с другой — любители порядка смогут вычеркнуть из списка одно из множеств своих заданий.

Документы часто теряются, но теперь сертификат, подтверждающий техническое обслуживание системы отопления, можно найти в электронном виде на портале. В еще более печальном сценарии сертификат на бумаге может сгореть во время пожара, и тогда страховой компании будет довольно сложно доказать, что система отопления вовремя обслуживалась и была в порядке.