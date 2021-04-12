Портал отопительных систем: что нужно знать?
При обслуживании систем отопления можно наблюдать две модели поведения: одни привыкли обслуживать свою систему отопления сразу после окончания отопительного периода, а другие — непосредственно перед началом нового. Сейчас подходит к концу очередной отопительный сезон, а значит вот-вот у людей появится желание прочистить и проверить свои отопительные системы.
Портал отопительных систем не добавляет обязательств домовладельцам, а наоборот открывает новые возможности просматривать данные и документы. Все привыкли, что транспортные средства внесены в регистр, автоматически приходят уведомления о заканчивающемся техосмотре и приближающемся техобслуживании. Теперь и отопительные системы пойдут по тому же пути, ведь с помощью портала можно заказать напоминание о необходимости обслуживания вашей отопительной системы. С одной стороны, это поможет тем, кому тяжело за всем уследить, а с другой — любители порядка смогут вычеркнуть из списка одно из множеств своих заданий.
Документы часто теряются, но теперь сертификат, подтверждающий техническое обслуживание системы отопления, можно найти в электронном виде на портале. В еще более печальном сценарии сертификат на бумаге может сгореть во время пожара, и тогда страховой компании будет довольно сложно доказать, что система отопления вовремя обслуживалась и была в порядке.
“О состоянии существующих в Эстонии примерно 200 000 отопительных систем мы знаем очень мало. По оценкам, за последние пять лет только четверть из этих домов обслуживались профессиональными трубочистами”, — сказала руководитель отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. “Есть опасения, что именно этот факт и является причиной того, что на протяжении многих лет виновником многих пожаров была необслуженная вовремя система отопления. Через данные, введенные на портале, мы сможем увидеть, улучшится ли ситуация в будущем”, — добавила она. “Конечно, сразу получить обзор нельзя, но через пять лет будут собраны данные, отображающие общую картину в Эстонии. Сегодня мы смотрим на состояние систем отопления в стране как в замочную скважину — до сих пор мы получали информацию от трубочистов только об опасных системах отопления”, — сказала Тяхе.
Портал систем отопления помогает клиентам и поставщикам услуг быть честными и добросовестными. На сайте по регионам можно найти всех трубочистов и печников с профессиональным сертификатом, что исключает возможность встретиться с любителем. “О каждой предоставленной услуге ставится отметка, что, в свою очередь, помогает обеспечить качество обслуживания”, — говорит Тяхе.
Если домовладельцу новый портал не добавляет обязательств, то трубочистам и печникам придется привыкать к некоторым изменениям, потому что именно они вносят данные об отопительных системах и их обслуживании. За первый месяц 280 трубочистов и печников внесли в базу данных почти 2000 отопительных систем. Благодарим всех, кто активно участвовали в нововведениях.
1 марта 2021 года вступила в силу поправка к Закону о пожарной безопасности, цель которой — увеличить количество пожаробезопасных объектов в Эстонии, информировать людей об их ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности, сократить количество погибших в результате пожаров и создать более гибкие возможности для сотрудничества государственного и частного секторов.