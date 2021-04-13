13.04.2021, 09:30
ФОТО | Известный эстонский писатель продает свою уютную квартиру в Каламая(22)
Foto: Hannes Dreimanis, Õhtuleht
Эстонский писатель Сассь Хенно выставил на продажу свою квартиру в Каламая. Жилище писателя можно приобрести за 288 000 евро.
Квартира расположена в новом доме по адресу Вана-Каламая, 6 в Пыхья-Таллинне. В квартиру можно попасть через личный лифт, а жильцам доступен для отдыха не только сад и балкон, но еще и терраса на крыше.
Новый владелец получит также полностью укомплектованную кухню, ванну-джакузи на двоих, парковочное место и кладовку.
Сам писатель отмечает, что на первом этаже этого же дома находятся кафе с крафтовыми бургерами и кондитерская, а этот участок улицы в будущем планируется сделать пешеходным.