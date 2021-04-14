ФОТО | Известный бизнесмен построит в Каламая квартал за 30 млн евро

Девелоперская компания Invego построет на территории бывшего машиностроительного завода Франца Крулль бизнес-квартал площадью в 26 000 квадратных метров. Первый этап строительства завершится уже в сентябре этого года.

Новый квартал Volta1 будет находиться между популярным территориями района: Теллискиви и Ноблесснером. Под боком у квартала будут находиться жилые зоны: квартал “Вольта” и квартал “Крулли”.

В ходе первого этапа будет отреставрировано административное здание Таллиннского машиностроительного завода на углу улиц Копли и Вольта в Пыхья-Таллинне. Там будет 6000 м2 офисных и бизнес-площадей, парковочные места и безопасная велосипедная парковка, куда поместятся 65 велосипедов.

Уже в рамках второго этапа будет отреставрировано производственное здание завода Крулля, построенное из известняка в конце позапрошлого века, общей площадью в 20 000 м2. Будет построено несколько сотен парковочных мест как для автомобилей, так и для велосипедов, и пешеходная улица через квартал.

Авторы проекта Volta1 — архитекторы Каур Талпсепп из Kauss Arhitektuur и Мартин Аунин.