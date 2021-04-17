Перегоревшую лампочку в лампе нельзя заменить: в чем причина и что делать?

Действительно, продукция не всегда соответствует нашим ожиданиям, либо нам не в достаточной степени разъясняют ее свойства. Давайте также вспомним, что есть много товара, который невозможно и нельзя продавать. Например, изделия, которые могут нанести урон потребителю или окружающей среде. Граница между разрешенным и запрещенным товаром постоянно двигается, но благодаря Европейскому зеленому соглашении она становится все более четкой и прочной.

Порою возникает вопрос: почему нам как потребителям дается недостаточно информации относительно какого-то товара, почему не установлены однозначные требования качества и не обеспечен тщательный надзор за соблюдением прав потребителей? Если говорить упрощенно, то главная причина в том, что производитель или поставщик не подумал об этом. Но кто защитит людей и к кому в таком случае обращаться?

В Эстонии контролированием товаров и надзором за соблюдением прав потребителей и безопасностью продукции занимается Департамент защиты прав потребителя и технического надзора. На общеевропейском уровне потребителей защищает Европейская комиссия, которая устанавливает требования по защите прав потребителей, окружающей среды, требования по безопасности, обороту отходов как для производителей товара, так и для поставщиков.