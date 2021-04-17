Перегоревшую лампочку в лампе нельзя заменить: в чем причина и что делать?
Действительно, продукция не всегда соответствует нашим ожиданиям, либо нам не в достаточной степени разъясняют ее свойства. Давайте также вспомним, что есть много товара, который невозможно и нельзя продавать. Например, изделия, которые могут нанести урон потребителю или окружающей среде. Граница между разрешенным и запрещенным товаром постоянно двигается, но благодаря Европейскому зеленому соглашении она становится все более четкой и прочной.
Порою возникает вопрос: почему нам как потребителям дается недостаточно информации относительно какого-то товара, почему не установлены однозначные требования качества и не обеспечен тщательный надзор за соблюдением прав потребителей? Если говорить упрощенно, то главная причина в том, что производитель или поставщик не подумал об этом. Но кто защитит людей и к кому в таком случае обращаться?
В Эстонии контролированием товаров и надзором за соблюдением прав потребителей и безопасностью продукции занимается Департамент защиты прав потребителя и технического надзора. На общеевропейском уровне потребителей защищает Европейская комиссия, которая устанавливает требования по защите прав потребителей, окружающей среды, требования по безопасности, обороту отходов как для производителей товара, так и для поставщиков.
Что такое зеленый переворот и какое отношение он имеет к потребительским товарам? Основная цель зеленого переворота состоит в том, чтобы к середине столетия Европейский союз стал более экологичным, и только лишь решением проблемы выбросов парниковых газов дело не ограничивается. Обнародованный в прошлом году пакет циркулярной экономики Европы подтверждает, что 80% экологичности продукта определяется его строением и дизайном. Остальные 20% зависят от использования и правильного обслуживания. Таким образом долговечность товаров означает не только количество выделяемых в ходе их производства и использования парниковых газов, но и ожидаемую продолжительность “жизни”, степень возможности вторичного использования, возможность обновления продукта или ремонта его деталей.
Сейчас Европейская комиссия работает над дополнением требований для различных действующих групп товаров. В конце прошлого года началось рассмотрение вопроса аккумуляторов и батареек, которые используются все чаще и на изготовление которых уходит много энергии и материалов. Планируется уменьшить использование ресурсов как при изготовлении, так и при использовании аккумуляторов и батареек, для того, чтобы уменьшить опасность для людей и снизить влияние на окружающую среду. Пользу от установленных в Европе требований получают во всем мире: как там, откуда “родом” материалы, так и там, где продукция продается.
Следующие на очереди как раз источники света, бытовая техника и экраны. Уже в ближайшие месяцы начнется публичная консультация, в которой может принять участие каждый, внеся свои предложения по улучшению товаров.