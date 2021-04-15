Естественная вентиляция: как должна работать вытяжка на кухне

2. У вентилятора обязательно должен быть обратный клапан — открывает вентканал, когда прибор выключен. Его максимальная производительность не должна более чем в вдвое превышать необходимую для вашего жилья рабочую производительность. О том, как ее рассчитать, мы писали в первой статье “вентиляционной” серии.

В-третьих , мощный вентилятор создаст в “стволе” повышенное давление, которое в лучшем случае “запрет” систему, и все нижележащие квартиры лишатся вытяжки. В худшем случае избыточное давление может опрокинуть циркуляцию — и тогда выбрасываемый воздух вместе с запахами начнет уходить к соседям.

Во-вторых , приток свежего воздуха сопоставимой с оттоком величины можно обеспечить, разве что открыв окно. В результате жилые помещения зимой за считанные минуты выстудятся, а летом наполнятся пылью. Нужно думать про механическую приточную вентиляцию.

Во-первых , если вентилятору, производительностью 500-800 куб.м/ч не обеспечить соответствующий приток воздуха, он начнет перегреваться — в итоге, выйдет из строя раньше положенного.

Идея побыстрее “вытолкнуть” в вентиляционное отверстие гарь, пары и запахи с кухни по-человечески понятна, как и желание применить для этого мощнейший вентилятор. Однако в системе естественной вентиляции такой план абсолютно не оправдан.

На практике же большинство хозяев превращают естественную вентиляцию в принудительную — то есть вешают вытяжку, канальный вентилятор и пр. Получается, что если электричества нет или вентиляторы не включены (а постоянно они никогда не работают) — отработанные воздушные массы из жилья не выводятся. Как быть?

В чем проблема: На кухнях квартир (а часто — и коттеджей) обычно проектируется естественная вытяжная вентиляция. То есть имеется вентканал, через который из помещения отводится отработанный воздух.

Решение 2. Приобрести кухонную вытяжку, которую не подсоединяют к вентиляционному отверстию (гуглите “рециркуляционная без отвода”). Устройство будет играть роль воздухоочистителя — в него встроены жировой и угольный фильтры, подсветка и т. д. Отток же воздуха из кухни будет проходить естественным путем или с помощью вентилятора.

Решение 1. Приобрести вытяжку, которая имеет ступенчатую регулировку мощности и уже оборудована устройством, обеспечивающим работу естественной вытяжки, когда вентилятор не включен. Узнать такую модель можно по своеобразной “решетке” в нижней части канала, отводящего воздух от раструба вытяжки. Но лучше уточнить у продавца, имеет ли выбранная модель функцию естественной вентиляции.

Мощная (от 500 куб.м/ч) кухонная вытяжка над плитой с отводом воздуха в вентканал грозит ещё большими проблемами с проветриванием квартиры. Ведь если лопасти вентилятора, установленного во сходном отверстии вентканала, перекрывают его лишь частично, и значит при выключенном вентиляторе воздух всё же проходит, то вытяжка подсоединяется в тому же отверстию герметично. Это значит, что при её отключении воздух перестанет отходить совсем — слабая естественная тяга просто физически не сможет преодолеть аэродинамическое сопротивление вентилятора, а так же угольного и жирового фильтров, имеющихся внутри любой современной вытяжки. Как же быть?

Поэтому в дополнение к вентилятору необходимо приобрести решетку, в которой кроме отверстия под монтаж вентилятора есть и второе — для прохода воздуха, когда вентилятор выключен. Это отверстие должно прикрываться легким (например, лепестковым) обратным клапаном, чтобы слабая естественная тяга вентканала смогла его открыть. При включении вентилятора обратный клапан будет сам прикрывать вторую заборную решетку, предотвращая обратный приток воздуха в квартиру.

Важно: Вентилятор для вентканала — это не что иное, как полузакрытая заслонка. Это значит, когда устройство выключено, естественная вытяжка из квартиры ухудшается по сравнению с той, которая была до установки прибора.

Решение 3. Установить на вентиляционное отверстие адаптер на два отвода. Разные вентиляционные каналы на кухне будут отвечать за разные ситуации. К первому подключается вытяжка, на второй ставится обычная вентиляционная решетка с обратным клапаном. Такие адаптеры изготавливаются из листовой оцинкованной стали и только индивидуально — с привязкой к размерам и типу монтируемых решеток.

Почему на кухню может попасть запах из других квартир

Конструктивные особенности многоэтажных домов могут влиять на работу системы естественной вытяжки, создавая неуправляемые потоки воздуха. Ведь подъезд многоэтажного жилого здания — по сути тот же “ствол” вентиляционной шахты, в которую воздух проникает через окна на лестничных площадках и входную дверь в подъезд.

Если входная дверь в квартиру закрывается неплотно, в ваше жилище вполне может “затягивать” воздух из квартир нижних этажей. Особенно характерно такое явление для жилых домов, в которых двери лифтовых шахт находятся на лестничных площадках — по лифтовой шахте воздух тянет еще лучше. В домах с односторонним расположением квартир (все окна квартиры выходят на одну сторону дома) эта проблема усугубляется горизонтальными воздушными потоками, переносящими запахи из квартир, расположенных с наветренной стороны, в те, что находятся с подветренной.

Еще одна “вентиляционная шахта” — мусоропровод. По идее эта “шахта” никаких запахов источать не должна. Воздух должен входить в нее через периодически открывающиеся мусоросборники и выходить через вентиляционную шахту, расположенную над мусоропроводом — на кровле.