ДО и ПОСЛЕ │ Советы дизайнера: как преобразить гостиную в загородном доме благодаря новому оформлению

Вот так гостиная выглядела до преображения:

А вот как она стала выглядеть с новым оформление:

Большой семье — большая мебель? Не обязательно!

Дизайнер отметила, что частая ошибка при меблировке — это желание для большого пространства и большой семьи использовать массивную мебель: большой диван, большой стол и огромный шкаф для вещей. Однако элегантная мебель, как в сельском доме, так и в городском, может быть куда функциональнее массивности.

“Даже для просторных гостиных — большой диван не всегда является правильным выбором. Диван делит пространство на зоны, при этом занимая много места. Если вы хотите сохранить ощущение просторности, можно использовать отдельные диванные модули, создавая диван под свои нужды и свою комнату. Для начала необходимо выбрать цвет и количество мест. Можно выбрать нестандартные решения, например, вместо одного большого дивана, скомбинировать два небольших, сохраняя открытое пространство, и комнату не разделённой”, — говорит дизайнер IKEA Элийзе Таммекиви.

Дизайнер отмечает, что такое правило действует на другую мебель: для большой семьи не обязательно покупать огромный стол, можно рассмотреть вариант раздвижного стола, который можно сдвинуть, когда семья не принимает гостей. Для хранения вещей не нужен большой сервант или шкаф, можно создать комбинацию из нескольких полок и шкафчиков.

Деревянная отделка стен — недостаток света? Нет!

Часто в деревянных домах внутренние стены оставляют без обработки, яркий цвет натурального дерева поглощает свет, и в таких домах его не хватает. Для тех, кто хочет оставить деревянные стены нетронутыми, дизайнер подготовила несколько идей, как сделать помещения светлее.