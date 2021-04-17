ДО и ПОСЛЕ │ Советы дизайнера: как преобразить гостиную в загородном доме благодаря новому оформлению
Вот так гостиная выглядела до преображения:
А вот как она стала выглядеть с новым оформление:
Большой семье — большая мебель? Не обязательно!
Дизайнер отметила, что частая ошибка при меблировке — это желание для большого пространства и большой семьи использовать массивную мебель: большой диван, большой стол и огромный шкаф для вещей. Однако элегантная мебель, как в сельском доме, так и в городском, может быть куда функциональнее массивности.
“Даже для просторных гостиных — большой диван не всегда является правильным выбором. Диван делит пространство на зоны, при этом занимая много места. Если вы хотите сохранить ощущение просторности, можно использовать отдельные диванные модули, создавая диван под свои нужды и свою комнату. Для начала необходимо выбрать цвет и количество мест. Можно выбрать нестандартные решения, например, вместо одного большого дивана, скомбинировать два небольших, сохраняя открытое пространство, и комнату не разделённой”, — говорит дизайнер IKEA Элийзе Таммекиви.
Дизайнер отмечает, что такое правило действует на другую мебель: для большой семьи не обязательно покупать огромный стол, можно рассмотреть вариант раздвижного стола, который можно сдвинуть, когда семья не принимает гостей. Для хранения вещей не нужен большой сервант или шкаф, можно создать комбинацию из нескольких полок и шкафчиков.
Деревянная отделка стен — недостаток света? Нет!
Часто в деревянных домах внутренние стены оставляют без обработки, яркий цвет натурального дерева поглощает свет, и в таких домах его не хватает. Для тех, кто хочет оставить деревянные стены нетронутыми, дизайнер подготовила несколько идей, как сделать помещения светлее.
“При стенах интенсивного цвета, стоит оттенить их другими деталями в интерьере. Если выбирать яркую или тёмную мебель, ковры и текстиль, комната станет ещё темнее. Такие стены можно уравновесить светлой мебелью, коврами и гардинами, и другими предметами интерьера, которые хорошо сочетаются между собой. Не стоит забывать и о светильниках — напольные светильники для чтения, детские светильники, и люстры для общего освещения”, — говорит дизайнер. Не стоит забывать о светильниках на батарейках, которые помогут, если поблизости нет розетки.
Обновите дом быстро и без больших трат
Домашний текстиль и предметы интерьера дают комфорт и дополняют интерьер. Наступает тёплое время года, и хочется перемен, которых проще всего достичь с помощью обновления текстиля — гардины, подушки, ковры и чехлы на диваны.
“Текстиль, который подходит под мебель, может преобразить и освежить помещение. Если Вам нравится любоваться видом из окна и не хотите завешивать окно, то стоит воспользоваться жалюзи, которые не помешают созерцанию. Если у вашего дивана съёмные чехлы, то Вам надо просто обновить его. Диваны со съёмными чехлами настоящая находка для семей с детьми, где диван никогда не сможет быть идеально чистым. Подберите светлые декоративные подушки и подходящие предметы интерьера — вазы, подставки для цветов, подставки под приборы, подушки на стулья и другое. Всё это заметно обновит общую атмосферу в комнате”, — советует дизайнер IKEA.
Она отметила, что с приходом весны, лучше выбирать светлые и свежие цвета в аксессуарах и текстиле, что принесёт живость. А глубокие тёмные цвета лучше подходят для холодного времени года.
Выделите место для хранения детских вещей
Дети постоянно приносят игрушки, книги и игры из детской в гостиную, просто чтобы быть с родителями. Понятно, что это устраивает беспорядок, ведь вскоре вся гостиная плавно становится игровой.
“Меньше мебели не всегда означает больше места в комнате. Если в каждом углу у вас будет навалены игрушки, очень скоро пространство будет занято, а яркие цветные игрушки создают беспорядок и заметно сжимают пространство. Подумайте о специальном месте для хранения детских игрушек, предлагая детям самим убирать игрушки. Небольшой детский коврик поможет создать игровую зону в комнате, здесь можно поставить стол для рисования и шкафчик для своих игрушек”, — говорит Э. Таммекиви. Дизайнер напоминает, что в доме, где есть маленькие дети, можно использовать специальные закрывашки на ящики, куда детям не стоит заглядывать.