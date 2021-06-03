ФОТО │ Тут точно не соскучишься! Невероятный дизайн квартиры с горкой и вертикальным садом
Архитекторы бюро Ki Design посчитали, что лестница находится в непрактичном месте. Поэтому ее было решено перенести и заодно сменить ее внешний вид. Новое местоположение лестницы позволило открыть кухню к гостиной.
Немотря на то, что кухня соединена с гостиной, она все равно выглядит отделенной, и при этом зона столовой находится рядом.
На первом этаже квартиры расположились гостиная с кухней, столовая и две отдельные комнаты, которые предназначаются для детских.
ВАУ-эффект квартиры — горка, по которой можно со второго этажа скатиться на первый — оказалась непростым заданием. Ki Design отмечает, что установить ее было сложно с технической стороны, поэтому подходящее решение искали долго.
Сначала был сделан макет, и уже лишь потом установлена настоящая горка. Но усилия того стоили!
На втором этаже находится спальня с просторным гардеробом.
Прямо из спальни можно попасть в ванную комнату.
На втором этаже также есть гостевая спальня, к которой прилегает свой санузел с душем и туалетом.
На том же этаже находится и кабинет. На рабочий стол через окно в потолке падает достаточно естественного света.
Источник: www.kidesign.com.ua