ФОТО | Жемчужина на краю Ласнамяэ — квартира с просторной террасой на крыше и завораживающим видом на море

Четырехкомнатная квартира с гостиной с открытой кухней, тремя спальнями, двумя ванными, отдельным гардеробом и подсобным помещением занимает 112,5 квадратных метров. Вдобавок ко всему нее есть огромная терраса на крыше, а это целых 91,9 дополнительных квадратных метров.

В квартире большие окна от потолка до пола, которые не нужно скрывать занавесками — на высоте последнего этажа заглянуть в эти окну смогут разве только птицы. За стильным дизайном интерьера стоит швейцарское предприятие Spacewise.

Квартира отделана качественными материалами: в комнатах на полу натуральный дубовый паркет, а в ваннах стены и пол покрыты итальянским мрамором.

Кухню делает элегантной то, что там все скрыто от посторонних глаз, сохраняя скандинавский минимализм.

А если вы забыли, что квартира находится в Ласнамяэ, то ковер на балконе напомнит! На застекленном балконе можно наслаждаться видами города круглый год.

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Больше о квартире можно узнать на портале Kinnisvara24.ee.