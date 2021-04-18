ФОТО и ВИДЕО │ Что такое пергола? Постройте в саду красивый и практичный навес — не пожалеете!

Имея в саду перголу можно намного смелее выбирать садовую мебель и не бояться, что она сильно пострадает от нашего эстонского климата. В зависимости от размера сада можно установить довольно большую перголу, а для строительства использовать совершенно разные материалы. Пергола может быть и с открытой крышей, чтобы пустить по ней дикий виноград или другие растения.