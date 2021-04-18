18.04.2021, 10:30
ФОТО и ВИДЕО │ Что такое пергола? Постройте в саду красивый и практичный навес — не пожалеете!
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Навес в саду, который также называется пергола — полезный элемент в любой климатической зоне. Под ним можно укрыться как от лучей солнца, так и от капель дождя. Смотрите, как можно стильно оформить навес в саду — построить перголу самому поможет видео-руководство.
Имея в саду перголу можно намного смелее выбирать садовую мебель и не бояться, что она сильно пострадает от нашего эстонского климата. В зависимости от размера сада можно установить довольно большую перголу, а для строительства использовать совершенно разные материалы. Пергола может быть и с открытой крышей, чтобы пустить по ней дикий виноград или другие растения.
Пергола также дает возможность создать различные световые решения, ведь на нее можно повесить различные гирлянды, огоньки и лампы.
Смотрите больше идей в галерее:
Для строительства перголы есть множество вариантов. Видео расскажет, как самостоятельно создать в саду навес.