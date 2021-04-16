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16.04.2021, 15:30

Почти половина жителей Эстонии хотели бы купить солнечные панели для дома

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Pixabay
Использование солнечных панелей для производства энергии, необходимой для дома, становится всё более популярным, и, согласно исследованию Swedbank, почти половина жителей Эстонии хотели бы купить солнечные панели для своего дома.

Хотя только один процент респондентов уже установили солнечные панели на своих домах, 47% респондентов планируют это сделать. В Латвии и Литве 39% респондентов хотят купить солнечные панели. Треть жителей Эстонии считают, что солнечные панели им не нужны, поскольку они слишком дороги или их установка слишком сложна. 18% респондентов ещё не имели своего мнения по этому поводу.

“Растущее использование возобновляемых источников энергии является важной частью устойчивой экономики и общества. Технология солнечных панелей развивалась очень быстро, и их приобретение становится все более доступным даже для домовладельцев. Swedbank уже профинансировал покупку солнечных панелей почти на 1,5 миллиона евро с помощью вывода в прошлом году на рынок отдельного кредита с более выгодными условиями”, — рассказала руководитель сферы малого финансирования Swedbank Гятлин Мяги.

Согласно опросу, стимулами для жителей Эстонии к инвестированию в энергоэффективные решения являются очевидная финансовая выгода (62%), меньшие начальные инвестиции (44%), лучшие условия финансирования (33%) и налоговые льготы (32%), но также желание внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов (23%).

Опрос проводился в феврале этого года, и на него ответили 1000 жителей Эстонии.

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