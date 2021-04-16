Почти половина жителей Эстонии хотели бы купить солнечные панели для дома

Хотя только один процент респондентов уже установили солнечные панели на своих домах, 47% респондентов планируют это сделать. В Латвии и Литве 39% респондентов хотят купить солнечные панели. Треть жителей Эстонии считают, что солнечные панели им не нужны, поскольку они слишком дороги или их установка слишком сложна. 18% респондентов ещё не имели своего мнения по этому поводу.

“Растущее использование возобновляемых источников энергии является важной частью устойчивой экономики и общества. Технология солнечных панелей развивалась очень быстро, и их приобретение становится все более доступным даже для домовладельцев. Swedbank уже профинансировал покупку солнечных панелей почти на 1,5 миллиона евро с помощью вывода в прошлом году на рынок отдельного кредита с более выгодными условиями”, — рассказала руководитель сферы малого финансирования Swedbank Гятлин Мяги.

Согласно опросу, стимулами для жителей Эстонии к инвестированию в энергоэффективные решения являются очевидная финансовая выгода (62%), меньшие начальные инвестиции (44%), лучшие условия финансирования (33%) и налоговые льготы (32%), но также желание внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов (23%).

Опрос проводился в феврале этого года, и на него ответили 1000 жителей Эстонии.