Старый хлам или винтаж: предметы интерьера, которые не стоит выкидывать
Решив обновить интерьер, как правило, люди избавляются от всего ненужного — старых шкафов и стульев, ковра или швейной машинки, которые достались по наследству от бабушки, радио или телевизора из 1990-х, много лет пылившихся в углу. Но нередко, выкинув “старый хлам”, мы осознаем его ценность и качество, особенно в сравнении с современной мебелью.
Дизайнеры рассказали, какие старые предметы в квартире выкидывать не стоит и как они помогут сделать квартиру по-настоящему модной.
“Мебель СССР и восточных соцстран представляет наибольший интерес”
Сергей Петров, руководитель “Дизайн-бюро № 1”:
— Мебель СССР и восточных соцстран, сделанная в 1960–1970-х годах, сегодня представляет наибольший интерес, во многих квартирах она сохранилась. В 1960-е, на фоне хрущевской оттепели, послевоенной госпрограммы запуска производства мебели и создания института технической эстетики — ВНИИТЭ, у российских дизайнеров появилась возможность посмотреть и перенять опыт зарубежных коллег, а всему восточному блоку соцстран — продавать в СССР свои разработки, которые, в свою очередь, создавались под влиянием лучшего дизайна США и Европы. Это наследие находится еще в стадии осознания профессионалами, и в будущем предметы из этой эпохи станут достойным украшением вашего интерьера, превратившись в качественный антиквариат. Особую ценность представляет мебель Чехословакии, Польши, ГДР, Югославии, Румынии — в Восточной Европе дизайн был развит больше, чем в СССР. Многие модели такой мебели отличаются легкостью дизайна — у них высокие ножки, максимальная функциональность и модульность для шкафов.
Стулья из 1960-х
В первую очередь стоит обратить внимание на стулья и жесткие кресла с высокими ножками. “Эти предметы в 1960-е были авангардом и воплощали новый подход к дизайну. Реставрация деревянной части не составит труда. К подбору ткани для замены обивки стоит подходить с особой тщательностью — надо выбирать ткань, подходящую по стилю к той эпохе”, — отметил Петров. Если перетянуть и перекрасить в неожиданный цвет, например оранжевый, то стул станет арт-объектом в пространстве, привлекающим внимание, посоветовал основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев.
Шкафы и стенки
Некоторые шкафы для книг и модульные стенки советской эпохи — это тоже авангардные разработки под серийное производство с большим акцентом на функциональность, подчеркнул Петров. По его словам, часто такие шкафы модульные, поэтому у вас есть возможность расположить их в комнате по частям. “Винтажная мебель советской эпохи, особенно с резными фасадами, сегодня особенно актуальна. Такие предметы впишутся в любой современный интерьер”, — считает Бугаев.
Прибалтийские светильники
Светильники потолочные, бра, торшеры также украсят квартиру с современным дизайном. “Часто можно найти прибалтийские светильники очень качественного дизайна. Но потолочный светильник в комнате — практически самая главная деталь интерьера, поэтому, если у вас отличный образец советского светильника, весь интерьер придется подстраивать под него”, — уточнил руководитель “Дизайн-бюро № 1”.
Радиолы и оммаж США
Старые радиолы отлично впишутся в современный интерьер. Как правило, они созданы уже ближе к 1970-м годам, и, по сути, это будут копии или оммаж технике США и Северной Европы. “Старая радиола — мощный акцент в вашем интерьере, поэтому весь интерьер будет подстроен под нее, но ее вид и функцию можно видоизменить — например, покрасить в нейтральный цвет”, — пояснил Петров.
Советские часы
Советские настольные часы также выкидывать не стоит. “Среди них есть настоящие мировые шедевры дизайна, которые были признаны на международных выставках и которые смотрятся актуально и сегодня. Если вы у себя обнаружили такие часы, не спешите выбрасывать, изучите их историю”, — уточнил Петров.
Диван из нулевых
Не торопитесь выкидывать старый и надоевший диван из 2000-х, советует основатель сервиса Flatplan. “Он настолько страшный, что великолепный! Лаковая неоновая экокожа изменит эстетическое восприятие вашего интерьера. А еще такие диваны очень удобные”, — заявил дизайнер.
Кровати
Не спешите избавляться от старой крепкой кровати. “Уберите старое изголовье и создайте новое своими руками. Если у вас есть художественный талант, то изголовье кровати вы можете просто нарисовать на стене. Не бойтесь фантазировать. Если особых способностей к рисованию нет, можно просто воспользоваться трафаретом”, — рекомендовал Бугаев.
Паркет
Старый паркет также стоит оставить, считает основатель Flatplan. Если кладка и дерево не испорчены, то паркет стоит отциклевать и сохранить исторический рисунок — это придаст особый шарм вашему интерьеру, рекомендует дизайнер.
Старинный комод
Если в вашей квартире стоит комод, который вас уже давно не вдохновляет, а хранить вещи где-то нужно, просто покрасьте его выдвижные ящики в разные цвета, рекомендовал Бугаев. По его словам, комод превратится в яркий акцент, придаст настроение всему интерьеру и прослужит еще долгие годы.
Ретропредметы
Обратите внимание на предметы в стиле ретро: печатные машинки, сундуки, старые чемоданы — их можно очень интересно вписать в современный интерьер, отметил руководитель компании Flatplan. Он подчеркнул, что особенно хорошо подобные предметы впишутся в стили лофт и скандинавский.
Искусство
Ни в коем случае нельзя выкидывать предметы искусства, они сделают интерьер уникальным. Кроме того, стоит убедиться, не являются ли они антиквариатом или работой известного художника. “Картины, багеты, скульптуры. Это вечное! Это стоит сохранять обязательно”, — резюмировал Степан Бугаев.
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