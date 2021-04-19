Старый хлам или винтаж: предметы интерьера, которые не стоит выкидывать

В первую очередь стоит обратить внимание на стулья и жесткие кресла с высокими ножками. “Эти предметы в 1960-е были авангардом и воплощали новый подход к дизайну. Реставрация деревянной части не составит труда. К подбору ткани для замены обивки стоит подходить с особой тщательностью — надо выбирать ткань, подходящую по стилю к той эпохе”, — отметил Петров. Если перетянуть и перекрасить в неожиданный цвет, например оранжевый, то стул станет арт-объектом в пространстве, привлекающим внимание, посоветовал основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев.

— Мебель СССР и восточных соцстран, сделанная в 1960–1970-х годах, сегодня представляет наибольший интерес, во многих квартирах она сохранилась. В 1960-е, на фоне хрущевской оттепели, послевоенной госпрограммы запуска производства мебели и создания института технической эстетики — ВНИИТЭ, у российских дизайнеров появилась возможность посмотреть и перенять опыт зарубежных коллег, а всему восточному блоку соцстран — продавать в СССР свои разработки, которые, в свою очередь, создавались под влиянием лучшего дизайна США и Европы. Это наследие находится еще в стадии осознания профессионалами, и в будущем предметы из этой эпохи станут достойным украшением вашего интерьера, превратившись в качественный антиквариат. Особую ценность представляет мебель Чехословакии, Польши, ГДР , Югославии, Румынии — в Восточной Европе дизайн был развит больше, чем в СССР. Многие модели такой мебели отличаются легкостью дизайна — у них высокие ножки, максимальная функциональность и модульность для шкафов.

Дизайнеры рассказали, какие старые предметы в квартире выкидывать не стоит и как они помогут сделать квартиру по-настоящему модной.

Решив обновить интерьер , как правило, люди избавляются от всего ненужного — старых шкафов и стульев, ковра или швейной машинки, которые достались по наследству от бабушки, радио или телевизора из 1990-х, много лет пылившихся в углу. Но нередко, выкинув “старый хлам”, мы осознаем его ценность и качество, особенно в сравнении с современной мебелью.

Шкафы и стенки

Некоторые шкафы для книг и модульные стенки советской эпохи — это тоже авангардные разработки под серийное производство с большим акцентом на функциональность, подчеркнул Петров. По его словам, часто такие шкафы модульные, поэтому у вас есть возможность расположить их в комнате по частям. “Винтажная мебель советской эпохи, особенно с резными фасадами, сегодня особенно актуальна. Такие предметы впишутся в любой современный интерьер”, — считает Бугаев.

Прибалтийские светильники

Светильники потолочные, бра, торшеры также украсят квартиру с современным дизайном. “Часто можно найти прибалтийские светильники очень качественного дизайна. Но потолочный светильник в комнате — практически самая главная деталь интерьера, поэтому, если у вас отличный образец советского светильника, весь интерьер придется подстраивать под него”, — уточнил руководитель “Дизайн-бюро № 1”.

Радиолы и оммаж США

Старые радиолы отлично впишутся в современный интерьер. Как правило, они созданы уже ближе к 1970-м годам, и, по сути, это будут копии или оммаж технике США и Северной Европы. “Старая радиола — мощный акцент в вашем интерьере, поэтому весь интерьер будет подстроен под нее, но ее вид и функцию можно видоизменить — например, покрасить в нейтральный цвет”, — пояснил Петров.

Советские часы

Советские настольные часы также выкидывать не стоит. “Среди них есть настоящие мировые шедевры дизайна, которые были признаны на международных выставках и которые смотрятся актуально и сегодня. Если вы у себя обнаружили такие часы, не спешите выбрасывать, изучите их историю”, — уточнил Петров.

Диван из нулевых

Не торопитесь выкидывать старый и надоевший диван из 2000-х, советует основатель сервиса Flatplan. “Он настолько страшный, что великолепный! Лаковая неоновая экокожа изменит эстетическое восприятие вашего интерьера. А еще такие диваны очень удобные”, — заявил дизайнер.

Кровати