ФОТО | Пасхальный стол: 3 вещи для праздничной сервировки

1. Текстиль

Для начала выберите текстиль, исходя из интерьера дома и ваших предпочтений. Традиционно и празднично — скатерть. Но есть и другие варианты, в современном интерьере подойдёт дорожка на стол, которая может стать новым и ярким акцентом на вашем столе. Стол можно дополнить подставками под приборы с или без скатерти, которые всегда смотрятся эффектно. Финальным штрихом могут стать салфетки — бумажные или тканевые.

“Подставки под приборы из натуральных материалов идеально подойдут для праздничного стола на Пасху, символизируя пробуждение природы. Дорожка-скатерть позволит поиграть с цветом на столе — такой текстиль стоит всего пару евро и может создать свежий образ на праздничном столе. Например в этом году популярные сочетания жёлтого и серого отлично подойдут для пасхального настроения — в текстиле и салфетках. Исходя из вашего интерьера, вы можете сочетать текстиль по вашему желанию, рекомендую выбирать 3-4 основных цвета, создавая монохромный или контрастный образ” — говорит дизайнер IKEA Элийзе Таммекиви.

По ее словам, текстиль создаёт атмосферу на столе: белая скатерть — классический вариант, с дорожкой, салфетками и цветами вы можете создать весеннее настроение. Текстиль естественных оттенков, например, натуральный лён, создаст уютный, домашний образ, словно в гостях у любимых бабушки и дедушки. Яркая скатерть — жёлтого, зелёного цвета — выглядит игриво и создаст энергичное настроение на столе.

2. Посуда

Перед тем, как накрывать на стол, посмотрите стиль вашей зоны столовой — какой стиль у мебели, какие у вас лампы. Для того, чтобы образ праздничного стола был гармоничным, он должен подходить под общий стиль помещения. Не говоря уже о том, что небольшие акценты на тарелках или приборах помогут обновить образ и сэкономить деньги.

