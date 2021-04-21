Рапла все ближе к Таллинну: строится новый жилой комплекс, квартиры пользуются спросом

“Я рад, что многоквартирные дома строятся также за пределами Таллинна, Тарту и Пярну. Спрос на такие застройки есть, и это подтверждается тем фактом, что две трети квартир Махламяэ уже проданы или забронированы, — сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. — Мы хотим продолжать поддерживать такие небольшие проекты и людей, которые могут покупать там жильё, благодаря нашим более выгодным кредитным условиям”.

Торговым партнёром многоквартирного дома является LVM Kinnisvara, по словам члена правления которого Ингмара Саксинга, Рапла всё ближе смещается к Таллинну. “Многие ездят работать в столицу, немало семей переехали из Таллинна в Рапла, но самое главное для Рапла — в последние годы многие молодые люди не уезжают, — пояснил Саксинг. — В отличие от спальных районов и пригородов столицы, Рапла предлагает полноценную жилую среду. Хорошая инфраструктура и полный набор коммунальных услуг создают уютную жилую среду. Новых домов здесь пока не строили, но потребность в них в итоге достигла критической отметки”.

Поскольку рынок квартир в Рапла пока состоял только из старых квартир, то, по словам Саксинга, спрос на качественные новые квартиры оказался значительным. “Уже к началу строительства две трети квартир были забронированы, и это подкрепляется общим ростом чувства уверенности, а также уникальным расположением и атмосферой данного места”, — добавил он.

Жилой комплекс на улице Махламяэ представляет собой жилой дом А-класса с 30 2–4-комнатными квартирами. Жилой дом будет построен на участке недалеко от центра Рапла, где было полностью сохранено существующее высокое озеленение, которое также было частично улучшено. Помимо жилого дома, на территории спроектированы новые пешеходные дорожки, автостоянка, велосипедный домик и детская площадка. Жилой дом будет сдан весной 2022 года. Людям, которые покупают квартиру в этом жилом комплексе, Luminor предлагает жилищный кредит без платы за договор.