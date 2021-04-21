Профессионалы рекомендуют: как получить скидку при покупке квартиры

“Это как совет начинающему предпринимателю — начните. Так же и тут — спросите. Но спрашивайте в разумных пределах — где-то 1-3%, — рекомендует глава девелоперской компании Eco Advice Kinnisvara Антон Никитин. — Спрашивать 10% или 20% не имеет никакого смысла ни сейчас, ни уже последние пару лет. Такое “предложение”, скорее, вызовет негативное отношение застройщика”.