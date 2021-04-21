21.04.2021, 08:01
Профессионалы рекомендуют: как получить скидку при покупке квартиры
Foto: Annika Haas
Рынок недвижимости переживает интересные времена: спрос, как говорят специалисты, превышает предложение, а значит, при заключении сделок у продавцов больше власти, чем у покупателей — и тем не менее, получить скидку на недвижимость возможно, пишет dv.ee.
“Это как совет начинающему предпринимателю — начните. Так же и тут — спросите. Но спрашивайте в разумных пределах — где-то 1-3%, — рекомендует глава девелоперской компании Eco Advice Kinnisvara Антон Никитин. — Спрашивать 10% или 20% не имеет никакого смысла ни сейчас, ни уже последние пару лет. Такое “предложение”, скорее, вызовет негативное отношение застройщика”.
Если вы готовитесь торговаться, стоит сосредоточить внимание на трех аспектах, советуют эксперты:
- поиск недостатков объекта
- поиск слабого места продавца
- поиск выгодного решения для всех
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