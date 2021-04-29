Эти точно выживут! 10 неубиваемых комнатных растений, которые украсят ваш дом

То самое “денежное дерево”, которое, по народным поверьям, приносит финансовое благополучие. Свое название получило благодаря плотным листьям, сохраняющим влагу. Сухой воздух и длительное отсутствие полива ей не навредят.

Опасен ли для детей и животных? Нет.

Как часто поливать? Весной и летом раз в два дня, осенью и зимой — раз в неделю.

Хлорофитум не испугают затененность и прохлада (до +10 С). При этом растение хорошо очищает и увлажняет воздух в доме. Считается, что оно даже нейтрализует негативную энергетику.

Этот пестрый многолетний куст сразу привлекает внимание своими зелеными узкими листьями с белой каймой. Отлично подходит для кашпо и высоких конструкций. Грунт может быть любым, как и размер горшка.

Опасен ли для детей и животных? Может вызвать отравление у всех, кто захочет попробовать его на вкус.

Как часто поливать? Когда земля в горшке полностью высохнет (если сомневаетесь, подождите еще сутки, прежде чем полить).

К тому же замиокулькас не займет много места: ему подойдет узкий высокий горшок.

Идеально подходит для малоосвещенных комнат. Неприхотлив в уходе: можно периодически забывать о поливе, подкормках и пересадке. Как ни странно, лучше всего растение проявит себя в бедной, неудобренной почве с песком и хорошим дренажем.

Опасны ли для детей и животных? Большинство суккулентов не ядовиты, но имеют острые шипы.

Как часто поливать? Раз в два дня летом и раз в четыре дня в другие сезоны.

Уход за ними не составит труда. Используйте специально подобранную почвосмесь для суккулентов. Если не по душе шипы, выбирайте неколючие кактусы: Дискокактус, Айлостера, Маммиллярия бокасская.

После знойных и засушливых южно-американских прерий им уже ничего не страшно. Отличаются плотными стеблями или листьями со специальными тканями, сберегающими влагу. Самые известные представители этой группы — кактусы.

Эти растения выдержат редкие поливы и не потребуют к себе постоянного внимания. Некоторые из них безопасны для детей и животных — листайте нашу подборку.

Одинаково хорошо чувствует себя на юге и севере квартиры. Кстати, отличается своей плодовитостью: достаточно воткнуть ее лист в воду или в грунт — и через несколько дней вы получите готовый саженец.

Как часто поливать? Зимой — 1–2 раза в месяц, весной и осенью — раз в неделю, летом — 1–2 раза в неделю.

Опасна ли для детей и животных? Может вызвать отравление — будьте осторожны.

Фикус

Если вы иногда забываете поливать или удобрять растения, фикус — идеальный вариант. Погубить его отсутствием ухода непросто: он не боится даже сухого воздуха и отсутствия света.

Для небольших помещений можно выбрать разновидности с мелкими, но не менее эффектными листьями. Но и разросшиеся экземпляры спокойно отнесутся к обрезке.

Как часто поливать? В зависимости от состояния почвы. Опустите в землю палец: если земля сухая и рассыпается, пора поливать.

Опасен ли для детей и животных? Опасен для людей с астмой и животных (при попадании в желудок).

Сансевиерия

Если у вас нет опыта выращивания растений, начните с сансевиерии. Она практически безразлична к жаре и холоду, свету и тени, влаге и засухе. В зимние месяцы может и вовсе обойтись без полива.

Одно из немногих комнатных растений, которое выживет на сквозняке в коридорах и возле входных дверей.

Как часто поливать? Как только просохнет почва. Зимой полив ограниченный: раз в 2–3 недели.

Опасна ли для детей и животных? Безопасна для людей, но при попадании в желудок может вызвать отравление у животных.

Пахира Акватика

Ее также называют “бутылочным деревом” и верят в способность приносить удачу и процветание. При этом за растением очень легко ухаживать: его можно поставить в затененный уголок комнаты, обделить поливом и опрыскиванием (до 7–10 дней). Переизбыток света и обильная влага только погубят ее.

Как часто поливать? Все индивидуально: следите, чтобы почва не пересыхала. Если листья у растения стали вялыми, значит, поливать его нужно чаще.

Опасна ли для детей и животных? Нет, растение безопасно для всех.

Спатифиллум