Красный кирпич и белые окна: антитренды в дачном дизайне — 2021

С приходом весны начинается дачный сезон — время, когда пора приводить свои дачные дома и участки в порядок. Ключевыми трендами на загородном рынке остаются комфорт, отказ от жесткого догмата единого стиля, миксы идей, а главное — индивидуальность. Но многие из полюбившихся дачникам деталей отделки, форм мебели и украшений интерьера уходят в прошлое.

Дизайнеры рассказали о главных антитрендах в дизайне загородной недвижимости, от которых стоит отказаться в 2021 году.

Красный кирпич и башенки



Полюбившиеся многим в 1990-е красные коттеджи в замковом стиле уходят в прошлое. Если вы строите или утепляете дом, стоит выбрать другую внешнюю отделку. “Портрет антитрендового дома в 2021 году выглядит так: это двух- или трехэтажное здание из красного кирпича площадью более 500 кв. м, с небольшими окнами, низкими потолками, полукруглым эркером и башенкой неясного назначения”, — рассказала преподаватель Британской высшей школы дизайна Елена Бабкина.



Белые окна, глянец и натяжные потолки



Еще один дачный антитренд — небольшие пластиковые окна с белыми рамами и натяжные глянцевые потолки со множеством встроенных светильников, рассказала Елена Бабкина. Она подчеркнула, что также в 2021 году дачникам стоит отказаться от хрома и обилия мелких деталей в отделке. Кроме того, глянцевые кухни и фартук из закаленного стекла с изображением Нью-Йорка сразу сделает дизайн дачи устаревшим.



Ламинат и гипсокартон



Стоит отказаться от ламината или плитки, положенных на полу по диагонали, уточнила эксперт Британской высшей школы дизайна. По ее словам, также давно вышли из моды наливные полы с различными рисунками и орнаментами. Кроме того, на дачах стоит избегать ниш из гипсокартона — они давно устарели и вряд ли войдут в моду в ближайшем будущем.



Единый стиль