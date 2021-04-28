Красный кирпич и белые окна: антитренды в дачном дизайне — 2021
С приходом весны начинается дачный сезон — время, когда пора приводить свои дачные дома и участки в порядок. Ключевыми трендами на загородном рынке остаются комфорт, отказ от жесткого догмата единого стиля, миксы идей, а главное — индивидуальность. Но многие из полюбившихся дачникам деталей отделки, форм мебели и украшений интерьера уходят в прошлое.
Дизайнеры рассказали о главных антитрендах в дизайне загородной недвижимости, от которых стоит отказаться в 2021 году.
Красный кирпич и башенки
Полюбившиеся многим в 1990-е красные коттеджи в замковом стиле уходят в прошлое. Если вы строите или утепляете дом, стоит выбрать другую внешнюю отделку. “Портрет антитрендового дома в 2021 году выглядит так: это двух- или трехэтажное здание из красного кирпича площадью более 500 кв. м, с небольшими окнами, низкими потолками, полукруглым эркером и башенкой неясного назначения”, — рассказала преподаватель Британской высшей школы дизайна Елена Бабкина.
Белые окна, глянец и натяжные потолки
Еще один дачный антитренд — небольшие пластиковые окна с белыми рамами и натяжные глянцевые потолки со множеством встроенных светильников, рассказала Елена Бабкина. Она подчеркнула, что также в 2021 году дачникам стоит отказаться от хрома и обилия мелких деталей в отделке. Кроме того, глянцевые кухни и фартук из закаленного стекла с изображением Нью-Йорка сразу сделает дизайн дачи устаревшим.
Ламинат и гипсокартон
Стоит отказаться от ламината или плитки, положенных на полу по диагонали, уточнила эксперт Британской высшей школы дизайна. По ее словам, также давно вышли из моды наливные полы с различными рисунками и орнаментами. Кроме того, на дачах стоит избегать ниш из гипсокартона — они давно устарели и вряд ли войдут в моду в ближайшем будущем.
Единый стиль
Стоит также отказаться от тщательно выдержанного единого стиля во всех помещениях загородного дома, пояснила Бабкина. По ее словам, не следует делать во всех комнатах ремонт в стиле ар-деко, прованс или модерн. Пусть каждая комната будет отличаться — не стоит бояться комбинировать стили и миксовать предметы разных эпох.
Камень и фотообои
Отделка стен декоративным природным камнем — еще один антитренд в дизайне загородного интерьера в 2021 году, подчеркнул основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев. По его словам, такое решение давным-давно устарело. Фотообои с дельфинами или пальмами также станут плохим и немодным решением для загородного дома, подчеркнул дизайнер.
Старые вещи
Не стоит перевозить старые ненужные предметы интерьера на дачу, если только это не антиквариат: старый диван, старый стол или шкаф, подчеркнул Бугаев. “Привычка складировать может погубить любой дизайн. Конечно, грустно бывает расставаться с любимым бабушкиным сервантом, который достался по наследству и пропитан воспоминаниями о былых временах и теплой атмосферой. Но порой это просто необходимо сделать, чтобы освободить пространство для свежих впечатлений и эмоций. В крайнем случае можно дать старой вещи новую жизнь, отреставрировав ее”, — посоветовал основатель сервиса Flatplan.
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