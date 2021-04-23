5 лайфхаков, как выбрать цвет интерьера и не пожалеть об этом

Цвет — это мощный инструмент для изменения настроения в интерьере. Обилие выбора цветов и их оттенков порой ставит в тупик. Наш эксперт, художник-декоратор Анастасия Филимонова, охотно поделилась рекомендациями, которые помогут при выборе цвета для вашего будущего или существующего интерьера.

Пропорции цвета



Пропорции цветов в интерьере могут быть следующими: 60% основного цвета, 30% дополнительного и 10% акцентного цвета. Второй вариант: 70% основного цвета и 30% дополнительных цветов.

Основной цвет используется для покраски стен, пола, потолка. Дополнительные цвета используются в мебели и текстиле. Акцентные цвета — в декоре и аксессуарах.

Главный критерий — это ваши предпочтения



Вне зависимости от существующих модных оттенков года, от рекомендаций вашего декоратора важно руководствоваться вашими личными ощущениями. Вы должны получать от своего пространства положительные эмоции!



Освещение влияет на цвет



Используя разные источники освещения с разной температурой, можно поменять цветовое восприятие предметов. При выборе нового оттенка краски для стен обратите внимание на то, какое будет освещение в интерьере. Например, фиолетовый цвет при желтоватом оттенке освещения превратится в красный.



Цвет — это не только краска



Не забывайте, что цвет выражается не только с помощью краски, но и через материалы. Например, если в вашем интерьере предполагаются деревянные предметы, то вам нужно учитывать цвет этого материала при подборе общей цветовой гаммы.



У цвета тоже есть “вес”



Каждый цвет имеет свой визуальный “вес”. Например, если мы добавим 10% бежевого цвета, то по ощущениям он займет немного пространства. Но если добавить 10% цвета фуксии, то он займет больше места, потому что цвет фуксии — насыщенный и доминирующий.

Учитывая цвет в контексте — вместе с пропорциями, весом, освещением и вашими предпочтениями, — вы сможете создать гармоничное пространство!

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