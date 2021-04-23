Половина семей с детьми хотят купить новое жилье — какое и зачем?
“Удалённая работа и учёба вызвали потребность в увеличении жилого пространства для семей, и поэтому рынок недвижимости резко активизировался. Мы видим это и по объёмам наших жилищных кредитов, которые сильно выросли за последний квартал, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. — Люди всё чаще ищут возможность переехать за пределы города, потому что из-за пандемии удалённая работа стала привычной как для них, так и для работодателей. Всё чаще люди хотят купить именно дом. При этом интересно, что его ищут скорее подальше от города, чем в непосредственной близости от Таллинна”.
Опрос показал, что покупать недвижимость в кредит планируют 49% жителей Эстонии, 42% жителей Латвии и 46% жителей Литвы. В Эстонии самая желанная недвижимость — собственный дом в деревне (30%), в Латвии — дом недалеко от большого города (27%), а в Литве — дом в большом городе (26%). Самым важным фактором при покупке недвижимости для жителей Эстонии является местоположение (57%), а для жителей Латвии и Литвы — цена (55% и 61%). По мнению более половины жителей Эстонии (54%), наибольшее влияние на рост потребности семей в дополнительной жилой площади оказала коронавирусная пандемия.
Согласно исследованию, основными препятствиями для покупки нового дома являются слишком низкий доход (Эстония 43%, Латвия 44%, Литва 41%) и отсутствие возможностей для самофинансирования, что является более серьёзной проблемой для жителей Эстонии, чем для жителей Латвии и Литвы (49% в Эстонии, 35% в Латвии, 39% в Литве).
По словам Ребане, молодым семьям часто бывает сложнее всего собрать необходимую сумму для собственного взноса. “Многие участники исследования признали, что им нужно копить деньги, чтобы обеспечить самофинансирование. У большинства на это уйдёт от одного года до трех лет. В то же время полезно помнить, что при сотрудничестве с фондом KredEx можно снизить требования к первоначальному взносу для молодых семей с детьми, а в случае дополнительного залога можно получить кредит даже без первоначального взноса”, — уточнил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии.
В ходе опроса выяснилось, что чаще всего люди готовы платить по кредиту до 300 евро в месяц (34% в Эстонии, 46% в Латвии, 44% в Литве). 27% жителей Эстонии готовы вносить ежемесячно до 400 евро и 14% — до 500 евро, что несколько больше, чем в Латвии и Литве.
Исследование было проведено в марте по заказу банка Luminor исследовательским центром SKDS. Было опрошено более 700 человек в каждой из стран Балтии, а выборка состояла из семей с детьми до 18 лет.
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