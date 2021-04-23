ФОТО | Балконы и окна в пол: на Пярнуском шоссе началось строительство роскошной пятиэтажки

По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Ээремаа, классическая линия здания в архитектурном плане гармонирует с общим видом Пярнуского шоссе. “Со строительством дома с Пярнуского шоссе исчезнет последняя пустая дыра и фасад улицы образует единое целое”, — сказал Ээремаа.

“В этом районе центра города свободных участков для строительства практически нет, и квартиры пошли как горячие пирожки”, — добавил Ээремаа.

На первом этаже пятиэтажного здания появятся бизнес-площади. В доме класса энергоэффективности “А” будет 26 роскошных квартир с окнами от пола до потолка и балконами. Под зданием построят подземный парковочный этаж с дугообразным въездом. Во дворе дома будет отдельная игровая площадка для детей.

Архитектор здания — Ирина Рауд, и его строит Eviko Ehitus. Дом будет готов летом 2022 года.





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