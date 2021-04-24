Есть ли смысл ждать снижения цен на недвижимость? Объясняют специалисты

Состоявшийся в среду вебинар Luminor „Lastega perede soovid ja võimalused kodu ostmiseks“ (“Пожелания и возможности семей с детьми по приобретению жилья”) был посвящен вопросам, связанным с приобретением молодыми семьями собственного жилья. По словам модератора семинара, актёра Микка Юрьенса, несколько раз менявшего жилье за ​​последние годы, каждый раз при покупке нового жилья знакомые говорили, что сейчас не самое лучшее время для покупки недвижимости и надо немного подождать, поскольку цены скоро упадут. “Конечно, эти разговоры оказывались ошибочными, тем не менее, они вызвали тяжёлое чувство. Вы боитесь, что примете неправильное решение”, — поделился Юрьенс своими эмоциями, связанными со сменой жилья, которые, вероятно, знакомы многим покупателям недвижимости.

По мнению экспертов по недвижимости, и сейчас ожидать снижения цен не стоит. По словам Ингмара Саксинга, члена правления LVM Kinnisvara, рынок Таллинна и Харьюмаа прошлой весной пострадал больше всего, но после летнего восстановления регион снова взял на себя роль локомотива. Рост цен также поддерживается более дешёвыми кредитами. “Кроме того, на рынок недвижимости вскоре начнут поступать деньги от пенсионной реформы”, — сказал Саксинг. — Эта средняя сумма в размере 10 000–15 000 евро, которая будет забрана из II пенсионной ступени, хорошо подходит для самофинансирования”.

Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского подразделения Luminor Танель Ребане сказал, что удалённая работа создала ситуацию, когда требуется немного увеличить жилую площадь. “У людей также было меньше расходов за последний год, — отметил Ребане. — Вот так и возникают мысли, типа — я могу либо немного увеличить жилую площадь, либо у ребёнка будет двор для игр”.