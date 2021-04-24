Есть ли смысл ждать снижения цен на недвижимость? Объясняют специалисты
Состоявшийся в среду вебинар Luminor „Lastega perede soovid ja võimalused kodu ostmiseks“ (“Пожелания и возможности семей с детьми по приобретению жилья”) был посвящен вопросам, связанным с приобретением молодыми семьями собственного жилья. По словам модератора семинара, актёра Микка Юрьенса, несколько раз менявшего жилье за последние годы, каждый раз при покупке нового жилья знакомые говорили, что сейчас не самое лучшее время для покупки недвижимости и надо немного подождать, поскольку цены скоро упадут. “Конечно, эти разговоры оказывались ошибочными, тем не менее, они вызвали тяжёлое чувство. Вы боитесь, что примете неправильное решение”, — поделился Юрьенс своими эмоциями, связанными со сменой жилья, которые, вероятно, знакомы многим покупателям недвижимости.
По мнению экспертов по недвижимости, и сейчас ожидать снижения цен не стоит. По словам Ингмара Саксинга, члена правления LVM Kinnisvara, рынок Таллинна и Харьюмаа прошлой весной пострадал больше всего, но после летнего восстановления регион снова взял на себя роль локомотива. Рост цен также поддерживается более дешёвыми кредитами. “Кроме того, на рынок недвижимости вскоре начнут поступать деньги от пенсионной реформы”, — сказал Саксинг. — Эта средняя сумма в размере 10 000–15 000 евро, которая будет забрана из II пенсионной ступени, хорошо подходит для самофинансирования”.
Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского подразделения Luminor Танель Ребане сказал, что удалённая работа создала ситуацию, когда требуется немного увеличить жилую площадь. “У людей также было меньше расходов за последний год, — отметил Ребане. — Вот так и возникают мысли, типа — я могу либо немного увеличить жилую площадь, либо у ребёнка будет двор для игр”.
Ребане заявил, что сейчас действительно идут разговоры о повышении цен, что, в свою очередь, повышает спрос. “В течение года мы значительно увеличили объёмы кредитования. Многие молодые семьи, вероятно, опасаются, что, возможно, осенью они больше не смогут позволить себе купить жильё такой площади для своей семьи, – сказал Ребане. — Конечно, всегда можно ожидать снижения цен, но обычно этого не происходит”.
Ребане привёл простую формулу для расчёта того, по какой цене разумно покупать недвижимость для своей семьи. Для этого годовой доход семьи необходимо умножить на пять. Например, если годовой доход составляет 15 000 евро, то стоит присмотреть недвижимость за 75 000 евро, если 20 000, то — за 100 000 евро. “И, конечно, поговорите с банком. Не обязательно самому быть специалистом, в банке работают опытные люди, которые могут дать совет”, — сказал Ребане.
И Ребане, и Саксинг заявили, что в долгосрочной перспективе по-прежнему трудно потерять деньги на недвижимости. Саксинг вспомнил свою первую продажу недвижимости несколько десятилетий назад, когда он продал однокомнатную квартиру, которая в то время стоила 1200 евро. “Сейчас вы получите за те же деньги телевизор”, — сказал он.
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