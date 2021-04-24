Управляйте бытовой техникой со смартфона: от лампочки до духовки

Для быстрой печати необходимой документации больше не нужно включать компьютер, так как существует целый ряд приложений, которые позволяют распечатывать документы прямо со смартфона. Большинство файлов доступны в телефоне посредством облачного сервера, программ обмена файлами, приложений для общения или электронной почты. Теперь файлы можно с удобством распечатать прямо с телефона”, — отметила эксперт.

Управляемые посредством телефона умные светильники вместе с Bluetooth-станцией сегодня продаются уже в каждом достаточно крупном строительном магазине. “Приложения позволяют проверять, включено ли освещение всего дома, гасить случайно оставшиеся включенными лампочки, а также менять цвет, яркость и уровень тепла света светильников. Лежа в кровати перед сном, можно отрегулировать свет, сделав его более мягким и теплым. Кроме того, можно настроить различные функциональные программы, например, таким образом, чтобы система уделяла главное внимание экономии энергии или более расслабляющему свету. Все это можно регулировать как по комнатам, так и одновременно во всем доме”, — объяснила Мишина.

“Автоматизированные дома являются новым этапом в развитии технологии, и многие разработчики уже активно работают в этой сфере. Все больше говорится об умных решениях для дома, при которых встроенные системы управления домом позволяют с большим удобством управлять как отдельными устройствами, так и повседневно всем домом. Смартфон превратился в пульт управления, с помощью которого можно управлять смарт-устройствами хоть с расстояния тысячи километров, повышая посредством умного управления и энергоэффективность дома”, — объяснила менеджер по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина.

Подключить к смартфону можно все используемые дома умные устройства — от лампочки до холодильника, духовки и стиральной машины. Посредством телефона с расстояния можно открыть двери машины, проверить проведенное ребенком в телефоне время или же включить робот-пылесос.

Телефоны детей

Для защиты своих детей от излишнего использования смартфона или от ненадлежащего контента родителям больше не нужно забирать у ребенка телефон — с помощью приложения Parental Control Kroha управлять устройствами детей можно дистанционно с помощью своего телефона. Приложение позволяет следить за тем, чтобы потребляемый ребенком контент был безопасным. Можно заблокировать определенные приложения или сайты, ограничить проводимое в социальных сетях время или же определить место, где находится ваш ребенок. “Важно подчеркнуть, что как разработчики технологии, так и медицинские работники рекомендуют использовать функции управления телефоном только для обеспечения безопасности ребенка и в интересах его психического здоровья. Устройства нельзя использовать для наказания детей или же для лишения ребенка доступа к современным технологиям, которые могут способствовать его развитию, а также предлагать возможности для развлечения”, — подчеркнула Екатерина Мишина.

Бытовая техника

Все больше производителей бытовой техники также учитывают современные разработки интеллигентной технологии. “Возможность дистанционного управления посредством мобильного телефона уже встроена во многие современные устройства. Например, дистанционно можно запустить программу стиральной машины, предварительно разогреть духовку или изменить температуру холодильника. Кроме того, приложения следят за состоянием устройств и сообщают о наступлении срока для чистки, обслуживания или замены фильтров устройств”, — перечислила эксперт Huawei.

Телевизоры

Приложение Smart TV Remote поможет в том случае, если дистанционный пульт от телевизора пропал или же если он находится вне досягаемости. По словам Мишиной, приложение позволяет с помощью соединения Bluetooth превратить телефон в пульт телевизора и с удобством использовать функции обычного пульта дистанционного управления, например, переключать каналы или менять громкость звука. К приложению можно подключить до четырех устройств, управляя помимо телевизора, например, еще и звуковой системой или дигибоксом.

По оценке Екатерины Мишиной, решения умного дома становятся чем-то совершенно обычным для все большего числа людей. “При приобретении новой бытовой техники и устройств люди получают возможность удобно управлять ими со смартфона. Для этого подходят смартфоны с мощным процессором и длительным сроком работы батареи”.

Уже совсем скоро мы сможем воспользоваться возможностью использования умных автомобилей. “Умные транспортные средства общаются между собой, чтобы получать информацию, например, о погодных условиях, дорожно-транспортных происшествиях или пробках. Это обеспечивает большую безопасность дорожного движения и экономию энергии”, — рассказала Мишина о возможностях будущего.

Советуем прочитать: