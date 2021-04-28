Три полезных совета, которые помогут вам при смене жилья и переезде
“В последние месяцы частные клиенты стали всё чаще пользоваться автомобилями от CityBee для перевозки грузов. Частные клиенты преимущественно используют такие машины при переезде и для перевозки материалов, необходимых при строительстве и ремонте у себя дома. Поэтому статистика использования позволяет говорить о более активных переездах”, — объяснил Эгерт Кивисаар, руководитель по маркетингу в CityBee Eesti.
Кетлин Тоомсалу, руководитель по маркетингу в Pakendikeskus AS, добавила, что в случае с упаковочными материалами также наблюдается тенденция, когда люди всё активнее заказывают через интернет-магазин ящики для переезда и другие необходимые упаковочные принадлежности. “Да, весной люди несомненно активнее переезжают с места на место, поскольку многие в это время года перебираются в сельскую местность или на дачу, либо решают сменить жилище”, — добавила Тоомсалу.
Эксперты дают советы, как сделать процесс переезда более организованным, уменьшить связанный с ним стресс, а также сэкономить на сопутствующих расходах.
Заранее проведите сортировку вещей
С годами у нас в шкафах скапливается много предметов, которыми мы в повседневной жизни не пользуемся и которые нам в сущности не нужны. “Советуем заранее провести сортировку вещей и без спешки решить, что нужно оставить, а что можно выбросить. Это также поможет избежать нервотрёпки, ведь если начать паковать всё в последнюю минуту, процесс переезда может оказаться для вас слишком сложным. Сортировка также помогает сэкономить деньги, ведь после неё понадобится меньше коробок и ящиков”, — пояснила Тоомсалу.
При сортировке вещей полезно разделить их как бы на три “кучи”. В первую следует складывать все вещи, которые вам непременно хочется оставить. Во вторую — вещи, которые можно отдать для вторичного использования или отвезти на станцию отходов. В третью “кучу” складывайте вещи при наличии сомнений, то есть когда вам требуется время, чтобы подумать и решить, избавиться от вещи или оставить ее.
“При такой сортировке можно также найти что-то пригодное для повторной продажи. Вторичный рынок очень активен как раз в социальных сетях, где можно очень легко продать одежду, технику и мебель. Не сочтите за банальность, но что одним не надо, то другим — награда”, — пояснил Кивисаар.
Арендуйте ящики для переезда
Хотя наиболее популярным вариантом при переезде является использование картонных коробок, часто такие коробки используют только один раз, после чего они превращаются в лишний мусор. “Чтобы перевезти вещи из одной двухкомнатной квартиры, требуется в среднем 40 картонных коробок, которые затем чаще всего оказываются где-нибудь в подвале или в мусорном контейнере. Это однако создаёт ненужную нагрузку на окружающую среду”, — пояснила руководитель по маркетингу в Pakendikeskus.
Вместо картонных коробок и пакетов для мусора Тоомсалу советует взять в аренду ящики для переезда WOX. “Согласно статистике Земельного департамента, за прошедший год было заключено примерно 22 000 сделок купли-продажи квартирной собственности. Предположим, что за всеми этими сделками последовал переезд. Если хотя бы в 5% из этих случаев вместо картонных коробок люди арендовали бы ящики для переезда, количество потребовавшихся коробок из гофрированного картона уменьшилось бы на 58 000”, — такую арифметику привела руководитель по маркетингу в Pakendikeskus.
По её словам, использование ящиков для переезда станет основой революции в сфере услуг по переезду, которая позволит организовать эту деятельность более экологичным способом. “Все ящики WOX изготовлены из вторичного пластика и впоследствии на 100% подойдут для переработки”, — добавила Тоомсалу.
Используйте более вместительный автомобиль
Один из сложнейших моментов при переезде — это организация транспортировки. Собственный автомобиль может быть недостаточно большим для перевозки крупных предметов, а использование услуг фирмы по переезду может обойтись в сотни евро. “В качестве альтернативы можно позвать на помощь друзей и арендовать автомобиль для перевозки грузов. Для управления таким автомобилем достаточно прав категории B. Если заказать более вместительный автомобиль, то переезд можно осуществить всего в два захода. Это позволит сэкономить как время, так и деньги”, — отметил руководитель по маркетингу в CityBee Eesti.
Он подчеркнул, что оплата аренды от CityBee осуществляется поминутно, то есть автомобиль не нужно будет арендовать на целый день. “Всё ещё бытует ошибочное мнение, что услуга по аренде подразумевает заказ транспортного средства на несколько дней с сопутствующей бумажной волокитой и дополнительными платами. На самом же деле заказать автомобиль для перевозки далеко не так сложно”, — объяснил Кивисаар.
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