Три полезных совета, которые помогут вам при смене жилья и переезде

“В последние месяцы частные клиенты стали всё чаще пользоваться автомобилями от CityBee для перевозки грузов. Частные клиенты преимущественно используют такие машины при переезде и для перевозки материалов, необходимых при строительстве и ремонте у себя дома. Поэтому статистика использования позволяет говорить о более активных переездах”, — объяснил Эгерт Кивисаар, руководитель по маркетингу в CityBee Eesti.

Кетлин Тоомсалу, руководитель по маркетингу в Pakendikeskus AS, добавила, что в случае с упаковочными материалами также наблюдается тенденция, когда люди всё активнее заказывают через интернет-магазин ящики для переезда и другие необходимые упаковочные принадлежности. “Да, весной люди несомненно активнее переезжают с места на место, поскольку многие в это время года перебираются в сельскую местность или на дачу, либо решают сменить жилище”, — добавила Тоомсалу.

Эксперты дают советы, как сделать процесс переезда более организованным, уменьшить связанный с ним стресс, а также сэкономить на сопутствующих расходах.

Заранее проведите сортировку вещей



С годами у нас в шкафах скапливается много предметов, которыми мы в повседневной жизни не пользуемся и которые нам в сущности не нужны. “Советуем заранее провести сортировку вещей и без спешки решить, что нужно оставить, а что можно выбросить. Это также поможет избежать нервотрёпки, ведь если начать паковать всё в последнюю минуту, процесс переезда может оказаться для вас слишком сложным. Сортировка также помогает сэкономить деньги, ведь после неё понадобится меньше коробок и ящиков”, — пояснила Тоомсалу.

При сортировке вещей полезно разделить их как бы на три “кучи”. В первую следует складывать все вещи, которые вам непременно хочется оставить. Во вторую — вещи, которые можно отдать для вторичного использования или отвезти на станцию отходов. В третью “кучу” складывайте вещи при наличии сомнений, то есть когда вам требуется время, чтобы подумать и решить, избавиться от вещи или оставить ее.