Эксперт: большинство забирающих пенсионные накопления не будут инвестировать в недвижимость

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что стремление людей инвестировать в объекты недвижимости можно вполне понять. “Однако, ознакомившись с результатами самых последних исследований, можно прийти к выводу, что цифры просто никак не сходятся. Начнем с того, что почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности. Во-вторых, на счету у 2/3 банковских вкладчиков к концу месяца остается менее 1 000 евро свободных денег. Если к этому добавить и то, что примерно половина забравших пенсионные накопления людей признались, что до дня зарплаты у них даже нет накоплений, достаточных для того, чтобы прожить один месяц, а также глядя на возрастной состав забирающих деньги людей и среднее количество денег, которое поступит им на счет в виде разового перечисления, можно сказать, что речь идет о гораздо меньшем количестве людей, чем одна треть”, — пояснил Сооман.