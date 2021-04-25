Эксперт: большинство забирающих пенсионные накопления не будут инвестировать в недвижимость(1)
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что стремление людей инвестировать в объекты недвижимости можно вполне понять. “Однако, ознакомившись с результатами самых последних исследований, можно прийти к выводу, что цифры просто никак не сходятся. Начнем с того, что почти четверть населения Эстонии живет в относительной бедности. Во-вторых, на счету у 2/3 банковских вкладчиков к концу месяца остается менее 1 000 евро свободных денег. Если к этому добавить и то, что примерно половина забравших пенсионные накопления людей признались, что до дня зарплаты у них даже нет накоплений, достаточных для того, чтобы прожить один месяц, а также глядя на возрастной состав забирающих деньги людей и среднее количество денег, которое поступит им на счет в виде разового перечисления, можно сказать, что речь идет о гораздо меньшем количестве людей, чем одна треть”, — пояснил Сооман.
“От зарплаты до зарплаты живут самые низкооплачиваемые работники, которые составляют подавляющее большинство из числа воспользовавшихся пенсионными деньгами. Именно по этой причине они намерены заняться, в первую очередь, улучшением уровня своей повседневной жизни, будь то оплата долгов, замена мебели или приобретение бытовой электроники. Безусловно, есть и такие семьи, которым удастся, наконец, избавиться от т.н. капкана квартиросъёмщика, а высвободившиеся деньги они смогут использовать в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту или даже для покупки целой квартиры в небольших городах. Однако в настоящий момент создается впечатление, что в сектор недвижимости выходит не треть, а, скорее, одна шестая часть тех, кто решил воспользоваться пенсионными накоплениями”, — добавил Сооман.
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